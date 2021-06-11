Как казахстанские организации могут защититься от проникновения гражданских дронов

АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - Казахстанские организации смогут приобрести инновационный программно-аппаратный комплекс для защиты от беспилотных летающих аппаратов Kaspersky Antidrone. Партнёром по внедрению комплекса на конкретные объекты Республики Казахстан выступит ведущий в стране интегратор "Алси", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Комплекс Kaspersky Antidrone позволяет, не повреждая дрон, предотвратить его нежелательное проникновение на различные объекты, например на охраняемую территорию крупных промышленных предприятий, спортивных объектов, массовых мероприятий, частных домов", - рассказали в пресс-службе компании "Лаборатория Касперского", отметив, что Казахстан - первая страна за пределами домашнего рынка, где это решение стало доступно.

По словам разработчиков, программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone обеспечивает комплексную защиту территории от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) благодаря непрерывному мониторингу воздушного пространства. Экосистема комплекса Kaspersky Antidrone состоит из программного обеспечения, аппаратных модулей и уникального пользовательского интерфейса. В автономном режиме осуществляются обнаружение объектов в воздухе, точная классификация и реагирование на инциденты. Kaspersky Antidrone использует машинное обучение и нейронные сети для классификации обнаруженных целей, мгновенно определяя тип и модель беспилотника, а также расстояние до него. Данные выводятся в интуитивно понятный интерфейс, где система сигнализирует о несанкционированном полёте и предлагает выбрать стратегию защиты.

Неосторожная или злонамеренная эксплуатация может представлять угрозу как для людей, так и для работы организаций. Известно всё больше случаев, когда дроны представляют серьёзную угрозу", - подчеркнули в компании.

Как отметил коммерческий директор Лаборатории Касперского в Центральной Азии Валерий Зубанов, сейчас дрон для личного пользования может приобрести любой желающий. Но при этом растёт и спрос на системы, которые помогают избавиться от нежелательного вторжения на охраняемые территории.

Валерий Зубанов также добавил, что в числе первых клиентов видит прежде всего промышленные объекты с критической инфраструктурой и государственные органы.

Kaspersky Antidrone позволит организациям в Казахстане избежать нелегального сбора частной информации, преступной перевозки грузов, а также физического вреда, который беспилотные летательные аппараты могут нанести объектам и людям", -сказал коммерческий директор компании ТОО "АЛСИ Александр Колубанов.

В Алси также замечают, что решение будет востребовано для широкого списка объектов, среди которых не только аэропорты, но и электростанции и другие объекты генерации энергии, предприятия химической и нефтеперерабатывающей промышленности, объекты государственной важности - теле- и радиостанции и теле- и радиовышки, газонефтепроводы, транспортная инфраструктура, предприятия пищевой промышленности, а также владельцы частной собственности.

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