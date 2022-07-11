Kuaishou Technology - пионер в мировой индустрии коротких видео

Kuaishou Technology - технологическая компания, которая разрабатывает платформы для обмена контентом и упрощает и ускоряет производство, распространение и потребление контента. Система рекомендаций по контенту Kuaishou основана на глубоком понимании пользователей и контента, который ежедневно публикуется на платформах.

Как флагманский продукт, Kuaishou является ведущим контент-сообществом и социальной платформой, а также пионером в мировой индустрии коротких видео. Kuaishou стремится создать теплое и заслуживающее доверия сообщество, которое дает людям возможность быть услышанными и увиденными. Это принцип, который поддерживает яркую и интерактивную экосистему с миллионами ценного контента, загружаемого каждый день.

В глобальном масштабе Kuaishou является второй по величине платформой для коротких видео по среднему количеству активных пользователей в день (DAU) и второй по величине платформой для онлайн-трансляций по валовому объему товаров (GMV). Он также запустил Kwai, аналогичную платформу для пользователей за пределами Китая. Технология и платформы Kuaishou, основанные на больших данных, предлагают пользователям персонализированный опыт и поощряют участников из всех сообществ создавать и находить интересный и динамичный контент.

Kuaishou - технологическая компания, основной технологией которой является машинное обучение. Машинное обучение глубоко встроено в суть продуктов и проходит через весь бизнес-процесс создания контента, просмотра контента, распространения контента и потребления контента. Kuaishou обладает лучшими в мире возможностями компьютерного зрения и глубокого обучения.

Компания Kuaishou Technology, основанная в 2011 году, имеет штаб-квартиру в Пекине, Китай, и насчитывает более 20 000 сотрудников. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.kuaishou.com/cn

Наши достижения

Kuaishou - это бренд для домашнего использования и одна из наиболее широко используемых социальных платформ в Китае. По состоянию на 31 марта 2022 года среднее количество DAU Kuaishou в Китае достигло 345,5 млн человек. В тот же период пользователи Kuaishou тратят в среднем 128,1 минуты в день.

Доступ к платформе бесплатный для всех пользователей. Kuaishou монетизируется в основном за счет продажи виртуальных подарков, рекламы, предоставления различных форм услуг онлайн-маркетинга и взимания платы за предоставление технологических услуг электронной коммерции. Мы активно разрабатываем дополнительные возможности монетизации, чтобы диверсифицировать наши потоки доходов за счет онлайн-игр, онлайн-обмена знаниями и других продуктов и услуг.

По состоянию на 31 марта 2022 года общая выручка Kuaishou за первый квартал 2022 года увеличилась на 23,08% до 21,1 млрд юаней с 17,0 млрд юаней за тот же период 2021 года. Среди общих доходов услуги онлайн-маркетинга увеличились на 32,6% в год. по сравнению с прошлым годом до 11,4 млрд юаней, а прочие услуги выросли на 54,6% по сравнению с прошлым годом до 1,9 млрд юаней. В процентном отношении к общему доходу услуги онлайн-маркетинга принесли 53,9%, а прямые трансляции - 37,2%. Остальные 8,9% пришлись на другие услуги.

Все эти достижения не могут быть отделены от этого сообщества, которое мы создали для наших пользователей с разными интересами и отраслями, чтобы собраться в Kuaishou и сформировать аутентичную, красивую, разнообразную и полезную экосистему контента. Постоянно улучшая пользовательский опыт с помощью коротких видеороликов и прямых трансляций, Kuaishou удовлетворяет все виды разнообразных потребностей пользователей. Мы создаем привлекательный портал и объединяем сообщество для нового поколения цифровой жизни, включая образование, развлечения, покупки, местную жизнь и т. д.





Краткие сведения о Kuaishou

Среднее ежедневное количество активных пользователей приложений Kuaishou China достигает 345,5 млн, что на 17,0% больше, чем 295,3 млн за тот же период 2021 года.

Ежедневно активные пользователи проводят в Kuaishou в среднем 128,1 минут каждый день, что представляет собой годовой рост на 29,0%.

В приложении Kuaishou имеется более 14 миллиардов взаимных подписок (то есть два пользователя, подписавшихся друг на друга).

Общий доход Kuaishou составляет 21,1 млрд юаней (3,16 млрд долларов США), рост по сравнению с прошлым годом составил 23,8%.

Операции электронной коммерции Kuaishou составили 175,1 млрд юаней (33,44 млрд долларов США), увеличившись в годовом исчислении на 47,7%.

Средний доход от услуг онлайн-маркетинга в расчете на DAU составил 32,9 юаня, что означает рост в годовом исчислении на 13,4%.

(*данные на четвертый квартал 2021 г.)

Вехи

2011 - GIF Kuaishou был запущен для пользователей, чтобы создавать и обмениваться анимированными изображениями, известными как GIF, по сути, самая ранняя форма коротких видеороликов.

2012 г. - компания Kuaishou стала первопроходцем в индустрии короткометражных видео в Китае, которая позволила пользователям создавать, загружать и просматривать короткие видеоролики на мобильных устройствах.

2013 - GIF Kuaishou был преобразован в социальную платформу для коротких видео.

2015 - DAU Kuaishou превысила 10 миллионов.

2016 - Kuaishou запустила функцию прямой трансляции как естественное расширение нашей платформы.

2017 - общее количество пользователей Kuaishou превысило 600 миллионов, а DAU превысило 80 миллионов.

- DAU Kuaishou превысил 100 миллионов

- Kuaishou Flagship стала крупнейшей в мире платформой для прямых трансляций с точки зрения доходов, полученных от виртуальных подарков в 4-м квартале 2017 года.

2018 - Kuaishou начала свой бизнес в области электронной коммерции.

- Kuaishou Technology завершила сделку по приобретению Acfun, видеосообщества ACG.

2019 - Kuaishou стала второй по величине в мире платформой электронной коммерции для прямых трансляций с точки зрения GMV.

- DAU Kuaishou превысил 200 миллионов

- Запуск Куайшоу Экспресс

2020 г. - среднее число активных пользователей приложений и мини-программ Kuaishou в Китае превысило 302 млн в первом полугодии 2020 г.

- Среднее число DAU Kuaishou Express превысило 100 миллионов.

2021 - Kuaishou котируется на основной площадке Гонконгской фондовой биржи, биржевой код 1024.HK.

Лидерство

Ченг Исяо является соучредителем, генеральным директором и главным директором компании Kuaishou Technology. Ранее он работал в сфере разработки продуктов в компаниях Hewlett-Packard и RenRen Inc. и является опытным менеджером по продуктам и инженером, ориентированным на пользователей. Он создал GIF Kuaishou в 2011 году.

Су Хуа является соучредителем и председателем совета директоров Kuaishou Technology. До основания Kuaishou Су работал в Google в Силиконовой долине и Baidu в Пекине в качестве основного инженера по алгоритмам и занимался исследованиями и применением технологий искусственного интеллекта. Он окончил Школу программного обеспечения Университета Цинхуа и занимается исследованиями и применением технологий искусственного интеллекта.