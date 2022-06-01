Первая в мире женщина-ведущая с искусственным интеллектом успешно ведет новостные программы в Китае
31.05.2022, 22:17 816
Фото: Кадр с видео
ПЕКИН. 31 МАЯ - В Китае уже более двух лет успешно ведет новостные программы первая в мире женщина-ведущая с искусственным интеллектом "Синь Сяомэн", сообщила в рамках онлайн-семинара "Новые медиа: Китай-ШОС 2022" исполнительный президент и директор-журналист информационного агентства "Синьхуа" онлайн, старший научный сотрудник Китайской ассоциации по реформированию и развитию предприятий, доктор финансовых наук и независимый директор китайского производителя строительной техники Sany Heavy Industry Си Цинь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Голографический диктор, который разработан с помощью различных технологий (AI, MR, H5, etc. Holographic presentation). Она выглядит очень похожей на настоящего человека. Она сможет озвучить новости, как настоящий ведущий. Можно выбрать различный язык, голос и даже диалект", - сообщила Си Цинь.
Также отметила, что главным преимуществом "Искусственного диктора" является работоспособность.
Она может работать 24 часа подряд, не отдыхая (...) У нее не только функция освещения новостей, но она также может ответить на вопросы аудитории" - подчеркнула исполнительный президент и директор-журналист информационного агентства "Синьхуа" онлайн.
По данным старшего научного сотрудника Китайской ассоциации по реформированию и развитию предприятий , информационное агентство "Синьхуа" и компания Sogou совместно разработали данный проект.
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В Китае разрабатывают гиперзвуковую ракету, поражающую движущиеся машины
17.05.2022, 16:44 7871
Фото: Depositphotos
Китайские ученые работают над созданием гиперзвуковой ракеты, способной поражать движущиеся автомобили, пишет во вторник издание South China Morning Post со ссылкой на участвующих в проекте ученых, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что группа ученых под руководством Ян Сяогана из Инженерного университета ракетных войск Народно-освободительной армии Китая в городе Сиань разрабатывает гиперзвуковое оружие с тепловым наведением, которое сможет со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, поразить движущийся автомобиль.
Ученые отмечают, что им уже удалось добиться значительного прогресса в решении основной проблемы, заключающейся в том, как определить движущуюся на экстремально высоких скоростях цель.
Издание пишет, что команде ученых установили срок до 2025 года, чтобы найти решения, казалось бы, неразрешимых проблем в области гиперзвуковых технологий. Поскольку сверхбыстрая ракета может преодолевать большие расстояния за долю секунды, самая крошечная ошибка в системе позиционирования и наведения может привести к значительному промаху.
Поясняется, что на расстоянии инфракрасное излучение небольшой движущейся цели составляет всего несколько пикселей без подробной информации о форме, текстуре и структуре, что делает крайне сложным процесс идентификации и отслеживания. Тепловой датчик нуждается в чрезвычайно холодной среде, но температура поверхности ракеты может достигать нескольких тысяч градусов по Цельсию, создавая фоновый шум.
Однако с новой технологией теплового наведения, пояснили ученые, китайские военные смогут с беспрецедентной скоростью уничтожать важные цели с больших расстояний и значительно расширить сферу применения гиперзвукового оружия в региональной войне.
Издание пишет, что изначально гиперзвуковое оружие разрабатывалось для преодоления систем ПВО и поражения неподвижных наземных целей. Было принято считать, что ограниченная маневренность на такой высокой скорости сделает невозможным поражение движущихся целей. Но в последние годы Китай продемонстрировал растущие возможности и против подвижных целей, в том числе модели авианосца, установленной на рельсах на полигоне в пустыне Гоби.
При этом указано, что военный корабль достаточно легко отследить благодаря его размеру и предсказуемому движению на относительно стабильном фоне. А вот на улице и с более мелкими целями проблема становится сложнее, так как там может быть много похожих транспортных средств, помимо этого автомобиль может в любой момент сменить направление, в то же время может значительно измениться окружающая цель среда, что увеличивает вычислительную нагрузку на бортовые компьютеры.
По словам Ян Сяогана, его команда разработала новый метод идентификации и отслеживания. Так, традиционный тепловизор анализирует изображения, создаваемые инфракрасными датчиками, кадр за кадром. Но на высоких скоростях разница между двумя соседними кадрами может быть огромной, что затрудняет поиск, особенно когда цель маленькая и движется.
В свою очередь новая гиперзвуковая ракета не воспринимает новое изображение как должное, вместо этого она будет использовать данные, собранные датчиками движения, для настройки каждого пикселя, так что большинство элементов нового изображения останутся такими же, как на более ранних снимках с точки зрения угла обзора, освещения или размера. По словам ученых, эта технология калибровки сложна, но дает более четкий и стабильный фон, благодаря которому цель резко выделяется.
Издание также сообщает, что китайские военные все больше и больше утверждаются во мнении, что гиперзвуковое оружие изменит характер ведения боя, и вкладывают значительные средства, чтобы добиться преимущества в данной технологии. К примеру, НОАК задействовала около 3 тысяч ученых в программы по созданию гиперзвукового оружия, что в два раза больше числа ученых, работающих над созданием традиционных видов вооружений.
В конце октября прошлого года издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Китай летом 2021 года испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, и это "застало врасплох" американскую разведку. Позже газета писала, что Китай во время испытания гиперзвукового оружия запустил ракету с планирующего летательного аппарата - глайдера, который двигался со скоростью в пять раз больше скорости звука. По данным издания, эксперты Пентагона пока не знают, как Китай "преодолел ограничения физики". Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь тогда заявил, что Китай провел испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты.
Эксперт допустил запуск браузеров с автопроверкой фейков в 2022 году
02.05.2022, 14:22 14871
Фото: Depositphotos
В 2022 году в тестовом режиме могут запустить функции автопроверки видеозаписей на наличие элементов, сгенерированных с помощью так называемых deepfake-технологий в браузерах, а также проигрывателях социальных сетей. Об этом рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков, пишут ИЗВЕСТИЯ
Это вопрос скорейшего времени. Функция такого рода может появиться в тестовом режиме уже в 2022 году, вполне вероятно, что менее чем через полгода мы увидим первые продукты", - отметил собеседник агентства.
Эксперт объяснил, что широкое распространение так называемого deepfake-видео (подмена реального изображения на нереальное) предполагает совершенствование методов их распознавания. Для этого разработчиками сервисов интеллектуального анализа видео приходится постоянно повышать эффективность работы алгоритмов.
На рынке уже существуют такие программы, уточнил Кувиков. При этом он отметил, что без специальных программ определить следы обработки видео практически невозможно.
В мае прошлого года в "Лаборатории Касперского" заявили "Известиям", что массовое использование технологий deepfake пока не распространено и, если видео в высоком разрешении, понять, что это не реальный человек, все же можно. В настоящее время, чтобы обнаружить дипфейк, можно, например, вводить дополнительные факторы при идентификации, вплоть до прямого включения по видеосвязи с выполнением определенных действий, уточнил он.
Тогда же разработчик ПО назвал способы защиты от мошенничества при видеоидентификации. Как рассказал генеральный директор группы компаний по разработке программного обеспечения ЦРТ Дмитрий Дырмовский, для выявления разного вида мошеннических атак важно применять antispoofing - защиту от взлома. Также он порекомендовал использовать в банковских услугах, связанных с финансовыми операциями, голосовую и лицевую биометрию, а для усиления защиты можно рекомендовать проверять номер телефона, местонахождение пользователя.
10 потрясающих технологий в области робототехники
18.04.2022, 10:05 19611
Фото: Кадр с видео
В статье журнала BORDER описаны 10 технологий и разработок в области робототехники: от оригинальных исследований, которые могут значительно повлиять на будущее робототехники, до готовых коммерческих продуктов, которые найдут применение в фундаментальной науке и будут стимулировать промышленные и медицинские технологии.
Робот Boston Dynamics’ Atlas, который выполняет элементы паркура
Робот Atlas, вес которого 75 кг и высота 1,5 м, разработанный Boston Dynamics, на многочисленных рекламных видео демонстрирует способность определять и справляться с препятствиями благодаря системе компьютерного зрения, а также великолепно балансировать.
Atlas способен передвигаться по пересеченной местности, сохраняя равновесие; во время бега перепрыгивать через бревно и довольно легко запрыгивать на несколько ящиков; поднимать различные предметы и манипулировать ими. А также выполнять элементы паркура: сальто вперед и назад. Марк Райберт из команды разработчиков отмечает, что на данный момент робот справляется не со всеми поставленными перед ним задачами. Но демонстрации его возможностей служат вдохновляющими примерами для дальнейшего усовершенствования Atlas-а.
Интуитивно хирургическая платформа da Vinci SP
Внедрение роботов в хирургию стало одной из наиболее важных инноваций последних лет. Часть операций, например операционное вмешательство РПЭ (радикальная простатэктомия), все чаще стали проводить, опираясь на роботизированные подходы, у которых есть множество преимуществ. Растет количество роботизированных платформ, их широкое использование зависит от того, будут ли в дальнейшем решены вопросы, связанные с уменьшением их стоимости.
Платформа da Vinci SP лидирует на мировом рынке хирургии. Рабочая часть устройства - это канюля диаметром 2,5 см с тремя хирургическими инструментами и эндоскопом, расположенным на гибких держателях. Они выдвигаются из трубки и предназначены для оперирования при глубоких поражениях тела.
Мягкий робот, передвигающийся благодаря увеличению своей длины
Мягкий робот, который передвигается в пространстве благодаря увеличению своей длины, - новое направление в робототехнике. Он сделан из мягкого скрученного внутри материала, который при нагнетании в него воздуха разворачивается - "растет" в длину и перемещается в необходимом направлении.
Робот сконструирован по принципу роста виноградной лозы и мицелия грибов. Это изобретение может отклоняться от препятствий на своем пути, перемещаться в ограниченных пространствах в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Таким образом, робот найдет широкое применение для навигации в трубах различного диаметра, в спасательных операциях с труднодоступными узкими местами и в медицине.
3D-печатные жидкокристаллические эластомеры для мягкой робототехники
Одна из основных задач, стоящая перед робототехникой, - это изучение новых материалов и схем производства для разработки энергоэффективных, многофункциональных и совместимых приводов. В 2018 году в этой бурно развивающейся области появилось много новых разработок.
Ранее использовались универсальные жидкокристаллические приводы из эластомеров, способные изменять свою форму. Но затем для мягкой робототехники были разработаны жидкокристаллические эластомеры, которые изготавливают с помощью 3D-печати. Эти приводы поднимают значительно больший вес, чем другие жидкокристаллические эластомеры.
Подобные мышцам приводы с гидравлическим усилением
Разработчики представили мягкий привод HASEL, который использует электростатические и гидравлические принципы в своей работе, когда происходит его линейное сжатие без необходимости предварительного растяжения материала. Привод довольно прочный и относительно недорогой в производстве материалом. HASEL способен поднимать груз более чем в 200 раз тяжелее его самого. А также хрупкие предметы.
Самоорганизующийся наноробот из ДНК
ДНК-оригами" - это технология намеренного конструирования молекул ДНК в заранее заданные и смоделированные объекты на наноуровне. Они могут иметь простую или сложную форму, быть плоскими или объемными. Управление структурой и перемещением наноробота происходит посредством электрических полей. Наноробот может быть запрограммирован на синтез и сборку материалов в направлении снизу-вверх. А также использоваться в качестве молекулярно-механической памяти.
Маневренный бионический робот DelFly Nimble
Биоинспирированные роботы - это летающие роботы, похожие на насекомых. Их разрабатывают по двум причинам: во-первых, для практического применения, во-вторых, для изучения природной аэродинамики, которую затем используют для программирования живых организмов. Недавно была выпущена новая модель Nimble с четырьмя крыльями, которая способна не только плавно летать, но и в любой момент менять направление движения.
У модели Nimble отсутствует хвост, благодаря чему она стала более маневренной и быстрой: летает со скорость до 25 км в час. Хотя Nimble в 50 раз превышает размер фруктовой мухи и не имитирует морфологию и кинематику ее крыльев, тем не менее этот робот может служить в качестве физической модели для понимания особенностей полета летающих организмов.
Легкий и удобный роботизированный экзокостюм
Многие люди, когда дело доходит до вопроса использования экзоскелетов в повседневной жизни, стесняются его надевать: они не хотят выглядеть неуклюжими и напоминать в нем Железного Человека. Легкий и эластичный экзокостюм для личного использования не препятствует движениям. А также благодаря новым разработкам он гораздо удобнее классического экзоскелета.
В него включены роботизированные приспособления, помогающие ходьбе. Его потенциальное применение - увеличение выносливости, мобильности и независимости пожилых людей. И для реабилитации детей и взрослых с нарушениями движений в результате перенесенной болезни.
Применение универсальных роботов-манипуляторов Universal Robots, несмотря на их неброский внешний вид, становится все более широким: их задействуют как инструмент в исследовательских лабораториях и на сборочных линиях, в логистике и хирургии. Компания Universal Robots выпустила в 2018 году нового совместного робота e-Series, в несколько раз сократив время настройки одного робота.
Благодаря интуитивно понятной системе 3D-визуализирования настраивать и управлять роботами могут даже неопытные операторы. Новые модели роботизированных рук e-Series стали безопасными для человека, сведя риск травм от работы с ними к минимуму.
Собака-робот Sony’s aibo
В 2018 году в продаже появилась новая версия автономной сабаки-робота, первые модели которой были выпущены еще около 20 лет назад. Внешность собаки стала более дружелюбной, также были улучшены функция распознавания голоса и возможность обучаться у своих хозяев. Кроме того, у Aibo есть программное обеспечение, имитирующее поведение щенка: со временем оно становится более сложным. Способы ситуативного поведения робота частично заложены в нем изначально, а частично приобретаются самообучающейся Aibo благодаря взаимодействию ее с владельцами. Поэтому этот социальный робот подходит для обучения детей новым навыкам через игру, а также как развлечение и домашний любимец для пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью.
В январе пермская компания «Промобот» представила новую версию человекоподобного робота-компаньона Robo-C-2. Он стал еще больше походить на человека, способен лучше воспроизводить мимику, жестикулировать и взаимодействовать с аудиторией. Как производят робота — в фотогалерее «Известий».
В Казахстане стартовали продажи флагманских ноутбуков HUAWEI MateBook 14
АЛМАТЫ. 14 ДЕКАБРЯ - Huawei Consumer Business Group начинает продажи в Казахстане ноутбуков HUAWEI MateBook 14 с сенсорными безрамочными экранами FullView с поддержкой управления жестами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба компании, устройства имеют тонкие и лёгкие металлические корпуса и получили усовершенствованную функцию "Мультискрин" Huawei Share для одновременной работы на ПК и смартфоне.
Новинка оснащена процессорами 11-го поколения Intel® Core™ i5-1135G7, имеет двухканальную оперативную память DDR4 объёмом 16 ГБ и высокоскоростной твердотельный накопитель PCIe объёмом 512 ГБ, что гарантируют быструю загрузку системы и высокую скорость обработки файлов большого размера. Для работы с ресурсоёмкими приложениями имеется режим повышенной производительности, который активируется нажатием клавиш "Fn" и "P", - информирует пресс-служба.
Кроме того, HUAWEI MateBook 14 очень тонкий - 15,9 мм и легкий - 1,49 кг. Но несмотря на компактные размеры, устройство отлично подходит для самых разнообразных задач: от работы с документами и офисными приложениями до просмотра фильмов и видеоигр. Ноутбук получил усовершенствованную систему охлаждения с двумя вентиляторами с S-образными лопастями и тепловыми трубками, которые эффективно отводят тепло от ключевых компонентов даже при длительной работе под нагрузкой.
Новинка оснащена экраном FullView с разрешением 2160 x 1440 и узкими рамками - по 4,9 мм с трёх сторон. Соотношение сторон экрана 3:2 хорошо подходит для работы с документами, таблицами и веб-страницами. Сенсорная панель позволяет распознавать до 10 точек касания и управлять ноутбуком с помощью жестов, делая взаимодействие с ноутбуком более интуитивным и открывая новые сценарии использования. Например, скриншот можно сделать простым свайпом тремя пальцами, как на смартфоне.
Функция "Мультискрин" Huawei Share на аппаратном уровне устраняет барьеры между платформами Android и Windows.
Пользователи HUAWEI MateBook 14 могут:
- свободно перемещать файлы между устройствами;
- выводить на экран ноутбука одновременно до трёх мобильных приложений;
- использовать периферийные устройства ПК для работы со смартфоном;
- открывать и редактировать файлы со смартфона прямо на ноутбуке;
- отвечать на мобильные и видеозвонки, и многое другое;
Для подключения смартфона достаточно коснуться им тачпада, где расположена метка Huawei Share.
Аккумулятор ёмкостью 56 Вт/ч в сочетании с интеллектуальным режимом энергосбережения поддерживает до 11 часов просмотра видео без подзарядки. Входящее в комплект универсальное зарядное устройство мощностью 65 Вт с технологией HUAWEI SuperCharge и разъёмом USB Type-C может быстро заряжать не только ноутбуки, но и другие совместимые устройства. Имеется также функция обратной зарядки, работающая даже при выключенном ноутбуке", - отмечают разработчики.
Как уточили в пресс-службе, HUAWEI MateBook 14 будет доступен в магазинах-партнёрах компании в цвете "космический серый" по рекомендованной цене 699 тыс. 990 тенге. Также для новинки с 15 декабря по 4 января действует специальная цена 659 тыс. 990 тенге.
О HUAWEI Consumer Business Group: продукты и сервисы HUAWEI доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. HUAWEI Consumer BG - одно из трёх бизнес-подразделений компании HUAWEI, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети HUAWEI, объём операционной деятельности во всём мире и развитая партнёрская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли.
Войны будущего. Роботы-убийцы, дроны-камикадзе и умное оружие
09.12.2021, 18:05 103994
Фото: Кадр с видео
Прошло уже больше года после так называемой Второй карабахской войны, и можно смело сказать, что в историю она вошла не только геополитическими последствиями, но ещё и технологиями. Это был один из первых крупномасштабных вооруженных конфликтов, где ключевую роль сыграли дроны — уже не только в качестве средств разведки, но и оружия. Неужели близок тот день, когда солдат полностью заменят роботы?
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