Первая в мире женщина-ведущая с искусственным интеллектом успешно ведет новостные программы в Китае

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Китайские ученые работают над созданием гиперзвуковой ракеты, способной поражать движущиеся автомобили, пишет во вторник издание South China Morning Post со ссылкой на участвующих в проекте ученых, сообщает РИА Новости

Уточняется, что группа ученых под руководством Ян Сяогана из Инженерного университета ракетных войск Народно-освободительной армии Китая в городе Сиань разрабатывает гиперзвуковое оружие с тепловым наведением, которое сможет со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, поразить движущийся автомобиль.

Ученые отмечают, что им уже удалось добиться значительного прогресса в решении основной проблемы, заключающейся в том, как определить движущуюся на экстремально высоких скоростях цель.

Издание пишет, что команде ученых установили срок до 2025 года, чтобы найти решения, казалось бы, неразрешимых проблем в области гиперзвуковых технологий. Поскольку сверхбыстрая ракета может преодолевать большие расстояния за долю секунды, самая крошечная ошибка в системе позиционирования и наведения может привести к значительному промаху.

Поясняется, что на расстоянии инфракрасное излучение небольшой движущейся цели составляет всего несколько пикселей без подробной информации о форме, текстуре и структуре, что делает крайне сложным процесс идентификации и отслеживания. Тепловой датчик нуждается в чрезвычайно холодной среде, но температура поверхности ракеты может достигать нескольких тысяч градусов по Цельсию, создавая фоновый шум.

Однако с новой технологией теплового наведения, пояснили ученые, китайские военные смогут с беспрецедентной скоростью уничтожать важные цели с больших расстояний и значительно расширить сферу применения гиперзвукового оружия в региональной войне.

Издание пишет, что изначально гиперзвуковое оружие разрабатывалось для преодоления систем ПВО и поражения неподвижных наземных целей. Было принято считать, что ограниченная маневренность на такой высокой скорости сделает невозможным поражение движущихся целей. Но в последние годы Китай продемонстрировал растущие возможности и против подвижных целей, в том числе модели авианосца, установленной на рельсах на полигоне в пустыне Гоби.

При этом указано, что военный корабль достаточно легко отследить благодаря его размеру и предсказуемому движению на относительно стабильном фоне. А вот на улице и с более мелкими целями проблема становится сложнее, так как там может быть много похожих транспортных средств, помимо этого автомобиль может в любой момент сменить направление, в то же время может значительно измениться окружающая цель среда, что увеличивает вычислительную нагрузку на бортовые компьютеры.

По словам Ян Сяогана, его команда разработала новый метод идентификации и отслеживания. Так, традиционный тепловизор анализирует изображения, создаваемые инфракрасными датчиками, кадр за кадром. Но на высоких скоростях разница между двумя соседними кадрами может быть огромной, что затрудняет поиск, особенно когда цель маленькая и движется.

В свою очередь новая гиперзвуковая ракета не воспринимает новое изображение как должное, вместо этого она будет использовать данные, собранные датчиками движения, для настройки каждого пикселя, так что большинство элементов нового изображения останутся такими же, как на более ранних снимках с точки зрения угла обзора, освещения или размера. По словам ученых, эта технология калибровки сложна, но дает более четкий и стабильный фон, благодаря которому цель резко выделяется.

Издание также сообщает, что китайские военные все больше и больше утверждаются во мнении, что гиперзвуковое оружие изменит характер ведения боя, и вкладывают значительные средства, чтобы добиться преимущества в данной технологии. К примеру, НОАК задействовала около 3 тысяч ученых в программы по созданию гиперзвукового оружия, что в два раза больше числа ученых, работающих над созданием традиционных видов вооружений.

В конце октября прошлого года издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Китай летом 2021 года испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, и это "застало врасплох" американскую разведку. Позже газета писала, что Китай во время испытания гиперзвукового оружия запустил ракету с планирующего летательного аппарата - глайдера, который двигался со скоростью в пять раз больше скорости звука. По данным издания, эксперты Пентагона пока не знают, как Китай "преодолел ограничения физики". Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь тогда заявил, что Китай провел испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты.