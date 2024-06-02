Развитие Geely в Центральной Азии

Бренд Geely представлен в 72 странах мира с более чем 600 точками продаж и сервисного обслуживания

Фото: geely.kz

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Стратегия и основные этапы глобализации Geely





В рамках стратегической программы Smart Geely 2025 компания Geely постоянно развивает свои усилия по глобализации и экспорту высокотехнологичных автомобилей, стремясь к 2025 году увеличить объем продаж за рубежом до 600 000 единиц.





В последние годы Geely оптимизировала всю производственную цепочку для работы на международных рынках, что значительно повысило ее глобальную конкурентоспособность. В 2023 году совокупные продажи Geely Auto Group за рубежом составили 274 101 единицу, что на 38% больше, чем в прошлом году.





По состоянию на 30 мая 2024 года бренд Geely представлен в 72 странах мира с более чем 600 точками продаж и сервисного обслуживания.





Стратегическая важность рынков Центральной Азии и Казахстана





Стратегически расположенная на мировом уровне Центральная Азия находится в самом сердце Евразийского континента, на важнейшем перекрестке, соединяющем Восток и Запад, пересекая Север и Юг. Казахстан, расположенный в Центральной Азии, является жизненно важным узлом инициативы "Один пояс, один путь" и центральной опорой стратегического плана Geely в регионе. Такое позиционирование имеет решающее значение для стратегии глобализации Geely, являясь ключевым звеном для выхода как на азиатский, так и на европейский рынок.





Дружественные дипломатические отношения и общее процветание





В 2024 году исполняется 31 год со дня установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами Центральной Азии, а также второй год продвижения инициативы "Китайско-центральноазиатское сообщество общего будущего". Эти прочные дипломатические связи подчеркивают взаимную приверженность общему процветанию и совместному росту регионов.





Новые возможности для роста китайских брендов





По мере того как китайские предприятия ускоряют свою глобальную экспансию, рынок Центральной Азии становится все более важным зарубежным рынком для китайских брендов. Пять стран Центральной Азии становятся новым центром роста китайского автомобильного экспорта. По состоянию на май 2024 года четыре из десяти крупнейших марок легковых автомобилей, продаваемых в Казахстане, являются китайскими. Рыночная доля китайских автомобильных брендов в Казахстане продолжает расти, что отражает значительные достижения и многообещающее будущее китайских предприятий в регионе.





Развитие Geely в Центральной Азии





Компания Geely Auto завоевала признание и любовь пользователей на центральноазиатском рынке благодаря своим высококачественным продуктам и услугам.





Презентация бренда и продукта





7 декабря 2022 года компания Geely Auto провела мероприятие по презентации бренда и продукта в Казахстане. На данный момент Geely представила в Казахстане семь моделей.





В 2024 году Geely четыре месяца подряд стабильно входила в десятку лучших брендов на казахстанском рынке, заняв седьмое место в общем зачете и четвертое место среди китайских брендов в апреле.





Расширение рынка





В 2023 году Geely официально вышла на рынок Кыргызстана. В этом году Geely активно продвигает свои инициативы в области развития и сотрудничества в Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане, ускоряя внедрение своей продукции и расширение рынков в Центральной Азии. В последние годы правительство Казахстана внедрило различные стратегии и меры по продвижению новых видов энергии и электромобилей, направленные на диверсификацию экономики и переход к "зеленой" экономике. Geely, движимая инновациями, постоянно укрепляет свои основные технологические возможности, выстраивает производственную цепочку преимущества и ускоряет разработку интеллектуальных и электромобильных транспортных средств. Эти инициативы закладывают прочную основу для расширения присутствия и проникновения Geely на казахстанский рынок новых энергетических транспортных средств.









Рыночный план Geely для Казахстана





Ориентированный на пользователя подход к ускорению выпуска дорогостоящей продукции и услуг Geely стремится поставить пользователей в центр всего, быстро продвигая внедрение высококачественных продуктов и услуг.





Используя передовые мировые технологии и изучая разнообразные потребности пользователей, Geely стремится создать безопасную, интеллектуальную и удобную мобильность, которая превзойдет все ожидания. Стратегия бренда на Пекинской автомобильной выставке Geely представила новое предложение мирового бренда - "Увидеть мир во всей красе".





Новый имидж бренда подчеркивает, что компания Geely стремится обеспечить исключительное качество туристической экосистемы для путешественников любого уровня подготовки по всему миру. Стратегия продукта Geely сохранит разнообразную линейку продуктов, включающую как автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобили, чтобы предложить казахстанским потребителям инклюзивные и устойчивые решения в области мобильности. Это касается таких популярных моделей, как Monjaro, Atlas, Coolray и Emgrand, а также нового энергетического бренда Geely Galaxy.





Бренд Geely Galaxy в настоящее время находится в процессе выбора местных партнеров, стремясь удовлетворить дифференцированные потребности казахстанских потребителей с помощью своего ассортимента продуктов с двойным энергопотреблением.





Стратегия дистрибуции Geely открыла 16 магазинов и городских автосалонов в Казахстане, охватывающих основные регионы присутствия. Эта обширная сеть предназначена для того, чтобы как можно больше потребителей могли оценить преимущества, которые предлагает Geely.





Стратегия обслуживания Geely продолжает внедрять новые стратегии обеспечения качества обслуживания, повышая качество обслуживания пользователей по всему миру за счет профессионального обучения, модернизации магазинов и использования цифровых запасных частей. Эти усилия направлены на обеспечение всесторонней поддержки и повышение качества обслуживания. Стратегия локализации Geely постоянно совершенствует свою модель сотрудничества на местном уровне в Казахстане.