В Китае разрабатывают гиперзвуковую ракету, поражающую движущиеся машины
17.05.2022, 16:44 1051
Фото: Depositphotos
Китайские ученые работают над созданием гиперзвуковой ракеты, способной поражать движущиеся автомобили, пишет во вторник издание South China Morning Post со ссылкой на участвующих в проекте ученых, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что группа ученых под руководством Ян Сяогана из Инженерного университета ракетных войск Народно-освободительной армии Китая в городе Сиань разрабатывает гиперзвуковое оружие с тепловым наведением, которое сможет со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, поразить движущийся автомобиль.
Ученые отмечают, что им уже удалось добиться значительного прогресса в решении основной проблемы, заключающейся в том, как определить движущуюся на экстремально высоких скоростях цель.
Издание пишет, что команде ученых установили срок до 2025 года, чтобы найти решения, казалось бы, неразрешимых проблем в области гиперзвуковых технологий. Поскольку сверхбыстрая ракета может преодолевать большие расстояния за долю секунды, самая крошечная ошибка в системе позиционирования и наведения может привести к значительному промаху.
Поясняется, что на расстоянии инфракрасное излучение небольшой движущейся цели составляет всего несколько пикселей без подробной информации о форме, текстуре и структуре, что делает крайне сложным процесс идентификации и отслеживания. Тепловой датчик нуждается в чрезвычайно холодной среде, но температура поверхности ракеты может достигать нескольких тысяч градусов по Цельсию, создавая фоновый шум.
Однако с новой технологией теплового наведения, пояснили ученые, китайские военные смогут с беспрецедентной скоростью уничтожать важные цели с больших расстояний и значительно расширить сферу применения гиперзвукового оружия в региональной войне.
Издание пишет, что изначально гиперзвуковое оружие разрабатывалось для преодоления систем ПВО и поражения неподвижных наземных целей. Было принято считать, что ограниченная маневренность на такой высокой скорости сделает невозможным поражение движущихся целей. Но в последние годы Китай продемонстрировал растущие возможности и против подвижных целей, в том числе модели авианосца, установленной на рельсах на полигоне в пустыне Гоби.
При этом указано, что военный корабль достаточно легко отследить благодаря его размеру и предсказуемому движению на относительно стабильном фоне. А вот на улице и с более мелкими целями проблема становится сложнее, так как там может быть много похожих транспортных средств, помимо этого автомобиль может в любой момент сменить направление, в то же время может значительно измениться окружающая цель среда, что увеличивает вычислительную нагрузку на бортовые компьютеры.
По словам Ян Сяогана, его команда разработала новый метод идентификации и отслеживания. Так, традиционный тепловизор анализирует изображения, создаваемые инфракрасными датчиками, кадр за кадром. Но на высоких скоростях разница между двумя соседними кадрами может быть огромной, что затрудняет поиск, особенно когда цель маленькая и движется.
В свою очередь новая гиперзвуковая ракета не воспринимает новое изображение как должное, вместо этого она будет использовать данные, собранные датчиками движения, для настройки каждого пикселя, так что большинство элементов нового изображения останутся такими же, как на более ранних снимках с точки зрения угла обзора, освещения или размера. По словам ученых, эта технология калибровки сложна, но дает более четкий и стабильный фон, благодаря которому цель резко выделяется.
Издание также сообщает, что китайские военные все больше и больше утверждаются во мнении, что гиперзвуковое оружие изменит характер ведения боя, и вкладывают значительные средства, чтобы добиться преимущества в данной технологии. К примеру, НОАК задействовала около 3 тысяч ученых в программы по созданию гиперзвукового оружия, что в два раза больше числа ученых, работающих над созданием традиционных видов вооружений.
В конце октября прошлого года издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Китай летом 2021 года испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, и это "застало врасплох" американскую разведку. Позже газета писала, что Китай во время испытания гиперзвукового оружия запустил ракету с планирующего летательного аппарата - глайдера, который двигался со скоростью в пять раз больше скорости звука. По данным издания, эксперты Пентагона пока не знают, как Китай "преодолел ограничения физики". Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь тогда заявил, что Китай провел испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты.
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Эксперт допустил запуск браузеров с автопроверкой фейков в 2022 году
02.05.2022, 14:22 8046
Фото: Depositphotos
В 2022 году в тестовом режиме могут запустить функции автопроверки видеозаписей на наличие элементов, сгенерированных с помощью так называемых deepfake-технологий в браузерах, а также проигрывателях социальных сетей. Об этом рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков, пишут ИЗВЕСТИЯ
Это вопрос скорейшего времени. Функция такого рода может появиться в тестовом режиме уже в 2022 году, вполне вероятно, что менее чем через полгода мы увидим первые продукты", - отметил собеседник агентства.
Эксперт объяснил, что широкое распространение так называемого deepfake-видео (подмена реального изображения на нереальное) предполагает совершенствование методов их распознавания. Для этого разработчиками сервисов интеллектуального анализа видео приходится постоянно повышать эффективность работы алгоритмов.
На рынке уже существуют такие программы, уточнил Кувиков. При этом он отметил, что без специальных программ определить следы обработки видео практически невозможно.
В мае прошлого года в "Лаборатории Касперского" заявили "Известиям", что массовое использование технологий deepfake пока не распространено и, если видео в высоком разрешении, понять, что это не реальный человек, все же можно. В настоящее время, чтобы обнаружить дипфейк, можно, например, вводить дополнительные факторы при идентификации, вплоть до прямого включения по видеосвязи с выполнением определенных действий, уточнил он.
Тогда же разработчик ПО назвал способы защиты от мошенничества при видеоидентификации. Как рассказал генеральный директор группы компаний по разработке программного обеспечения ЦРТ Дмитрий Дырмовский, для выявления разного вида мошеннических атак важно применять antispoofing - защиту от взлома. Также он порекомендовал использовать в банковских услугах, связанных с финансовыми операциями, голосовую и лицевую биометрию, а для усиления защиты можно рекомендовать проверять номер телефона, местонахождение пользователя.
10 потрясающих технологий в области робототехники
18.04.2022, 10:05 12786
Фото: Кадр с видео
В статье журнала BORDER описаны 10 технологий и разработок в области робототехники: от оригинальных исследований, которые могут значительно повлиять на будущее робототехники, до готовых коммерческих продуктов, которые найдут применение в фундаментальной науке и будут стимулировать промышленные и медицинские технологии.
Робот Boston Dynamics’ Atlas, который выполняет элементы паркура
Робот Atlas, вес которого 75 кг и высота 1,5 м, разработанный Boston Dynamics, на многочисленных рекламных видео демонстрирует способность определять и справляться с препятствиями благодаря системе компьютерного зрения, а также великолепно балансировать.
Atlas способен передвигаться по пересеченной местности, сохраняя равновесие; во время бега перепрыгивать через бревно и довольно легко запрыгивать на несколько ящиков; поднимать различные предметы и манипулировать ими. А также выполнять элементы паркура: сальто вперед и назад. Марк Райберт из команды разработчиков отмечает, что на данный момент робот справляется не со всеми поставленными перед ним задачами. Но демонстрации его возможностей служат вдохновляющими примерами для дальнейшего усовершенствования Atlas-а.
Интуитивно хирургическая платформа da Vinci SP
Внедрение роботов в хирургию стало одной из наиболее важных инноваций последних лет. Часть операций, например операционное вмешательство РПЭ (радикальная простатэктомия), все чаще стали проводить, опираясь на роботизированные подходы, у которых есть множество преимуществ. Растет количество роботизированных платформ, их широкое использование зависит от того, будут ли в дальнейшем решены вопросы, связанные с уменьшением их стоимости.
Платформа da Vinci SP лидирует на мировом рынке хирургии. Рабочая часть устройства - это канюля диаметром 2,5 см с тремя хирургическими инструментами и эндоскопом, расположенным на гибких держателях. Они выдвигаются из трубки и предназначены для оперирования при глубоких поражениях тела.
Мягкий робот, передвигающийся благодаря увеличению своей длины
Мягкий робот, который передвигается в пространстве благодаря увеличению своей длины, - новое направление в робототехнике. Он сделан из мягкого скрученного внутри материала, который при нагнетании в него воздуха разворачивается - "растет" в длину и перемещается в необходимом направлении.
Робот сконструирован по принципу роста виноградной лозы и мицелия грибов. Это изобретение может отклоняться от препятствий на своем пути, перемещаться в ограниченных пространствах в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Таким образом, робот найдет широкое применение для навигации в трубах различного диаметра, в спасательных операциях с труднодоступными узкими местами и в медицине.
3D-печатные жидкокристаллические эластомеры для мягкой робототехники
Одна из основных задач, стоящая перед робототехникой, - это изучение новых материалов и схем производства для разработки энергоэффективных, многофункциональных и совместимых приводов. В 2018 году в этой бурно развивающейся области появилось много новых разработок.
Ранее использовались универсальные жидкокристаллические приводы из эластомеров, способные изменять свою форму. Но затем для мягкой робототехники были разработаны жидкокристаллические эластомеры, которые изготавливают с помощью 3D-печати. Эти приводы поднимают значительно больший вес, чем другие жидкокристаллические эластомеры.
Подобные мышцам приводы с гидравлическим усилением
Разработчики представили мягкий привод HASEL, который использует электростатические и гидравлические принципы в своей работе, когда происходит его линейное сжатие без необходимости предварительного растяжения материала. Привод довольно прочный и относительно недорогой в производстве материалом. HASEL способен поднимать груз более чем в 200 раз тяжелее его самого. А также хрупкие предметы.
Самоорганизующийся наноробот из ДНК
ДНК-оригами" - это технология намеренного конструирования молекул ДНК в заранее заданные и смоделированные объекты на наноуровне. Они могут иметь простую или сложную форму, быть плоскими или объемными. Управление структурой и перемещением наноробота происходит посредством электрических полей. Наноробот может быть запрограммирован на синтез и сборку материалов в направлении снизу-вверх. А также использоваться в качестве молекулярно-механической памяти.
Маневренный бионический робот DelFly Nimble
Биоинспирированные роботы - это летающие роботы, похожие на насекомых. Их разрабатывают по двум причинам: во-первых, для практического применения, во-вторых, для изучения природной аэродинамики, которую затем используют для программирования живых организмов. Недавно была выпущена новая модель Nimble с четырьмя крыльями, которая способна не только плавно летать, но и в любой момент менять направление движения.
У модели Nimble отсутствует хвост, благодаря чему она стала более маневренной и быстрой: летает со скорость до 25 км в час. Хотя Nimble в 50 раз превышает размер фруктовой мухи и не имитирует морфологию и кинематику ее крыльев, тем не менее этот робот может служить в качестве физической модели для понимания особенностей полета летающих организмов.
Легкий и удобный роботизированный экзокостюм
Многие люди, когда дело доходит до вопроса использования экзоскелетов в повседневной жизни, стесняются его надевать: они не хотят выглядеть неуклюжими и напоминать в нем Железного Человека. Легкий и эластичный экзокостюм для личного использования не препятствует движениям. А также благодаря новым разработкам он гораздо удобнее классического экзоскелета.
В него включены роботизированные приспособления, помогающие ходьбе. Его потенциальное применение - увеличение выносливости, мобильности и независимости пожилых людей. И для реабилитации детей и взрослых с нарушениями движений в результате перенесенной болезни.
Применение универсальных роботов-манипуляторов Universal Robots, несмотря на их неброский внешний вид, становится все более широким: их задействуют как инструмент в исследовательских лабораториях и на сборочных линиях, в логистике и хирургии. Компания Universal Robots выпустила в 2018 году нового совместного робота e-Series, в несколько раз сократив время настройки одного робота.
Благодаря интуитивно понятной системе 3D-визуализирования настраивать и управлять роботами могут даже неопытные операторы. Новые модели роботизированных рук e-Series стали безопасными для человека, сведя риск травм от работы с ними к минимуму.
Собака-робот Sony’s aibo
В 2018 году в продаже появилась новая версия автономной сабаки-робота, первые модели которой были выпущены еще около 20 лет назад. Внешность собаки стала более дружелюбной, также были улучшены функция распознавания голоса и возможность обучаться у своих хозяев. Кроме того, у Aibo есть программное обеспечение, имитирующее поведение щенка: со временем оно становится более сложным. Способы ситуативного поведения робота частично заложены в нем изначально, а частично приобретаются самообучающейся Aibo благодаря взаимодействию ее с владельцами. Поэтому этот социальный робот подходит для обучения детей новым навыкам через игру, а также как развлечение и домашний любимец для пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью.
В январе пермская компания «Промобот» представила новую версию человекоподобного робота-компаньона Robo-C-2. Он стал еще больше походить на человека, способен лучше воспроизводить мимику, жестикулировать и взаимодействовать с аудиторией. Как производят робота — в фотогалерее «Известий».
В Казахстане стартовали продажи флагманских ноутбуков HUAWEI MateBook 14
АЛМАТЫ. 14 ДЕКАБРЯ - Huawei Consumer Business Group начинает продажи в Казахстане ноутбуков HUAWEI MateBook 14 с сенсорными безрамочными экранами FullView с поддержкой управления жестами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба компании, устройства имеют тонкие и лёгкие металлические корпуса и получили усовершенствованную функцию "Мультискрин" Huawei Share для одновременной работы на ПК и смартфоне.
Новинка оснащена процессорами 11-го поколения Intel® Core™ i5-1135G7, имеет двухканальную оперативную память DDR4 объёмом 16 ГБ и высокоскоростной твердотельный накопитель PCIe объёмом 512 ГБ, что гарантируют быструю загрузку системы и высокую скорость обработки файлов большого размера. Для работы с ресурсоёмкими приложениями имеется режим повышенной производительности, который активируется нажатием клавиш "Fn" и "P", - информирует пресс-служба.
Кроме того, HUAWEI MateBook 14 очень тонкий - 15,9 мм и легкий - 1,49 кг. Но несмотря на компактные размеры, устройство отлично подходит для самых разнообразных задач: от работы с документами и офисными приложениями до просмотра фильмов и видеоигр. Ноутбук получил усовершенствованную систему охлаждения с двумя вентиляторами с S-образными лопастями и тепловыми трубками, которые эффективно отводят тепло от ключевых компонентов даже при длительной работе под нагрузкой.
Новинка оснащена экраном FullView с разрешением 2160 x 1440 и узкими рамками - по 4,9 мм с трёх сторон. Соотношение сторон экрана 3:2 хорошо подходит для работы с документами, таблицами и веб-страницами. Сенсорная панель позволяет распознавать до 10 точек касания и управлять ноутбуком с помощью жестов, делая взаимодействие с ноутбуком более интуитивным и открывая новые сценарии использования. Например, скриншот можно сделать простым свайпом тремя пальцами, как на смартфоне.
Функция "Мультискрин" Huawei Share на аппаратном уровне устраняет барьеры между платформами Android и Windows.
Пользователи HUAWEI MateBook 14 могут:
- свободно перемещать файлы между устройствами;
- выводить на экран ноутбука одновременно до трёх мобильных приложений;
- использовать периферийные устройства ПК для работы со смартфоном;
- открывать и редактировать файлы со смартфона прямо на ноутбуке;
- отвечать на мобильные и видеозвонки, и многое другое;
Для подключения смартфона достаточно коснуться им тачпада, где расположена метка Huawei Share.
Аккумулятор ёмкостью 56 Вт/ч в сочетании с интеллектуальным режимом энергосбережения поддерживает до 11 часов просмотра видео без подзарядки. Входящее в комплект универсальное зарядное устройство мощностью 65 Вт с технологией HUAWEI SuperCharge и разъёмом USB Type-C может быстро заряжать не только ноутбуки, но и другие совместимые устройства. Имеется также функция обратной зарядки, работающая даже при выключенном ноутбуке", - отмечают разработчики.
Как уточили в пресс-службе, HUAWEI MateBook 14 будет доступен в магазинах-партнёрах компании в цвете "космический серый" по рекомендованной цене 699 тыс. 990 тенге. Также для новинки с 15 декабря по 4 января действует специальная цена 659 тыс. 990 тенге.
О HUAWEI Consumer Business Group: продукты и сервисы HUAWEI доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. HUAWEI Consumer BG - одно из трёх бизнес-подразделений компании HUAWEI, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети HUAWEI, объём операционной деятельности во всём мире и развитая партнёрская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли.
Войны будущего. Роботы-убийцы, дроны-камикадзе и умное оружие
09.12.2021, 18:05 97169
Фото: Кадр с видео
Прошло уже больше года после так называемой Второй карабахской войны, и можно смело сказать, что в историю она вошла не только геополитическими последствиями, но ещё и технологиями. Это был один из первых крупномасштабных вооруженных конфликтов, где ключевую роль сыграли дроны — уже не только в качестве средств разведки, но и оружия. Неужели близок тот день, когда солдат полностью заменят роботы?
"Мир должен очнуться" Чем на самом деле опасны соцсети и как они продают доступ к умам миллиардов людей
18.11.2021, 23:43 152681
Фото: lenta.ru
"Лента.ру" узнала у создателя MeWe (американская "альтернативная" социальная сеть) Марка Вайнштейна, как соцсети вредят человечеству, в чем опасность Facebook и Google и какое будущее нас ждет.
Почему вы считаете, что с Facebook что-то не так?
Вайнштейн: Facebook на самом деле — не соцсеть. Это компания по сбору данных. Facebook уже не исправить, это огромная горилла, которая манипулирует всем миром.
В Facebook зарегистрированы 3,14 миллиарда человек. Это половина населения Земли. Многие из них узнают новости только из Facebook. Получается, половина планеты читает то, что эта соцсеть для них отбирает. При этом единственная мотивация Facebook — манипулировать эмоциями людей для того, чтобы те были максимально вовлечены. Потому что это именно то, на чем Facebook зарабатывает деньги.
Такая мотивация абсолютно противоречит и интересам человечества, и идеям традиционного капитализма. Традиционный капитализм мотивирует людей на создание хорошего продукта, которым пользуются живые люди. Бизнесмены и предприниматели должны радовать клиентов, обслуживать их, принимать их такими, какие они есть. Потому что именно клиенты — это источник заработка. Пользователи Facebook думают, что они клиенты, но это не так. Рекламодатели, маркетологи, правительства и политики — вот кто реальные клиенты Facebook.
Пользователи — это товар, который продается. Вы можете заплатить Facebook, я могу, правительство любой страны может это сделать. Мы знаем, какие гнусные организации есть у Facebook среди клиентов. Каждый может заплатить этой соцсети, чтобы старгетировать на любого человека что угодно. Например, подтолкнуть к покупке вещи, которая нам вообще не нужна или даже может навредить нам. В этом вся суть Facebook.
Вы хотите сказать, что так называемый "капитализм слежки" неэтичен по сравнению с традиционным?
Абсолютно верно! Я не рассматриваю капитализм с точки зрения этики. Я рассматриваю капитализм как экономическую модель, которая вдохновляет свободных людей на зарабатывание денег. Они думают, как быть предпринимателем, как начать свой бизнес, как обеспечить свою семью. Все это побуждает в людях лучшее.
Но, естественно, от бизнесменов ожидают этичного поведения по отношению к своим клиентам. Кроме того, есть законы, постановления и прочие регулирующие механизмы. Они очень важны. Этика подталкивает нас делать жизнь людей лучше.
Многие верят в этичный капитализм: один из моих консультантов, Радж Сисодиа, сооснователь движения "Сознательный капитализм". Другой мой консультант, сэр Тим Бернерс-Ли, джентльмен, который изобрел всемирную паутину.
Потому что традиционный капитализм действительно прекрасен. Радуйте своих клиентов, заботьтесь о них, и они отплатят вам за это. Проблема Facebook заключается в том, что их клиенты — рекламодатели, маркетологи, политики, правительства — хотят манипулировать людьми, их сознанием, мнением, толкать их на необдуманные покупки. Когда дело доходит до информации, капитализм терпит крах.
Объясните с точки зрения пользователя соцсети: что плохого в использовании его личных данных? Чего ему бояться, если данные украдут или используют незаконным способом?
Бояться или не бояться за себя должен не пользователь, а все человечество. Вот что происходит: Facebook точно знает ваши религиозные предпочтения, финансовое положение, политические взгляды, проблемы со здоровьем, сексуальную ориентацию, множество других вещей. Он контролирует эту информацию и доступ к ней. Он может обещать, что не злоупотребляет властью, но мы знаем массу примеров злоупотребления. Поэтому вы действительно в опасности.
Допустим, вы принадлежите к меньшинству в какой-то стране. Правительство решило, что это меньшинство ему не нравится. Они могут узнать о вас вообще все. Это опасно для всего мира.
Права на частную жизнь, на свободу слова прописаны в Конституции США. Эти права есть у жителя любой демократической страны. Они гарантируют, что, если вы не нарушаете законы, вас не будут преследовать.
Помните, что в основе демократии лежит свобода на свое, пусть даже отличное от другого мнение. Фактически это право не соглашаться, не опасаясь преследований. Но сейчас существует целая экономическая система, которая живет за счет личных данных, и целые правительства имеют к ним доступ. Они могут манипулировать мнениями неугодных людей, подавлять их и даже вредить.
Процветающие демократии хороши потому, что люди могут позволить себе выражаться свободно. К примеру, в соцсети MeWe, которую я основал, очень строгие правила. В ней нельзя подстрекать к ненависти, насилию или запугивать. Но я как гендиректор социальной сети не имею права решать, чье мнение неправильное, даже если оно отличается от моего. Это абсурд. Но другие социальные сети делают это.
Возможность с помощью рекламных инструментов дотягиваться до большого количества людей — это плохо?
Мы все понимаем, что даже в демократических странах на выборах кандидаты покупают рекламу везде, где только можно. Но здесь мы имеем дело с другим: любой может купить место в личной ленте новостей пользователя и вклиниться со своим мнением. У Facebook есть тысячи аналитиков данных и психологов, которые могут помочь убедить людей перейти на вашу сторону. С их помощью можно дотянуться до людей, которые крайне уязвимы. Можно повлиять и на 14-летних подростков, склонных к самоубийству. Это хорошо задокументировано, что Facebook позволяет совершать такие вещи.
В соцсетях мы окружены тоннами фальшивых новостей и теорий заговора. Как мы пришли к этому?
Нас сбили с курса именно соцсети.
В конце 90-х годов я работал с компаниями, которые первыми в мире создавали социальные сети. Все их идеи были сосредоточены на том, чтобы подарить человечеству инструмент для общения. По той же причине сэр Тим Бернерс-Ли изобрел интернет: чтобы ученые, а позднее и все остальные люди были на связи. Чтобы мы могли обмениваться идеями по всему миру и общаться с семьей и друзьями, где бы мы ни находились. Мы все перемещаемся, живем в разных местах. Это воодушевляет, это прекрасно, это интересно.
Но произошло то, что произошло: возникла бизнес-модель "капитализма слежки". Facebook понял, что может зарабатывать кучу денег на пользователях, манипулировать их мыслями, подталкивать к покупкам. А за ним последовал весь мир. И Google, и Instagram, который принадлежит Facebook. Теперь WhatsApp.
Если вы пользуетесь WhatsApp, который когда-то был "приложением с защищенным шифрованием", то знайте, что это миф: вы отдаете личные данные в Facebook.
Мы живем в той реальности, где платформы продают доступ к мозгу людей. Вы можете заплатить Facebook или Google, чтобы продвинуть заведомо ложный контент. И поэтому мы потеряли из виду факты. Теперь людям очень трудно различать, что правда, а что вымысел. Это огромная проблема.
Сэр Тим Бернерс-Ли и другие специалисты работают над этими проблемами. Существуют сайты, которые проверяют достоверность фактов без оглядки на политические взгляды. Людям необходимо развивать критическое мышление. Если вами манипулируют, то никакой свободы мысли или свободы слова у вас просто не может быть.
Раньше мы учили критически мыслить детей. Теперь мы должны учить этому и взрослых. Мы снова вернулись во времена Дикого Запада. Кто-то сравнивает сегодняшний мир со временем, когда впервые были изобретены печатные станки. Тогда люди могли печатать что угодно и распространять это. И читатели верили всему, что было напечатано. Сейчас это происходит с интернетом.
А что насчет детей? Вы выступаете против запуска Instagram для детей. Почему вы считаете, что это плохая идея?
Вы только представьте, что произойдет. В Facebook зарегистрированы уже более трех миллиардов человек, это половина населения планеты. Facebook уже может манипулировать мыслями и мнениями половины мира. Но Facebook дает возможность зарегистрироваться только тем, кто старше 13 лет. Это, конечно, хорошо. В моей соцсети, MeWe, например, могут регистрироваться люди старше 16 лет. Просто потому что я считаю, что именно с этого возраста можно интегрироваться в соцсети.
Сейчас Facebook запустил нечто под названием Messenger Kids, в котором могут регистрироваться дети от 6 до 12 лет. Это просто ужасная идея. Вы ужасная компания, если думаете, что заманивать детей в соцсети — это нормально. Facebook заманивает детей в мессенджер, чтобы они, повзрослев, автоматически регистрировались в Facebook и оставались в соцсети навсегда. Соцсеть может изучать маленьких детей, выяснять их интересы и желания. А как только ребенок дорастет до регистрации в Facebook, соцсеть уже будет знать, как манипулировать его мыслями. А теперь они придумали еще и Instagram для детей.
Мир должен очнуться. Люди просто не могут этого не видеть! Это угроза глобального масштаба.
В США активно обсуждают разделение крупнейших IT-корпораций. Будет ли это эффективно в долгосрочной перспективе?
Дело вот в чем. Разделение Facebook приведет к появлению множества Facebook. Так почему бы не оставить все как есть? Люди по крайней мере смогут следить за их деятельностью.
Полтора года назад Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов за неправомерное использование данных пользователей и фактически за нарушение соглашения с Федеральной торговой комиссией США. Они могли быть оштрафованы и на два триллиона долларов. Но в этом и заключается сила Facebook, они просто заключили мировое соглашение. Если бы их оштрафовали на два триллиона долларов, они, возможно, задумались бы над своим поведением. Для них нужны более внушительные штрафы. Я не думаю, что разделение Facebook решит проблему.
Нам нужно развивать среду стартапов. Существует секция 230, которая была принята еще в 1995 году. Блестящий законодательный акт. Благодаря ему соцсети не несут ответственности за публикации пользователей. Это единственная возможность для стартапа запустить новый проект. Потому что если вы несете ответственность за все, что публикуют ваши пользователи... Происходят две вещи.
Во-первых, в мире больше никогда не будет существовать приватность. Вы должны шпионить за каждым пользователем каждую секунду, за всем, что он делает. Это абсурд. Во-вторых, свободе слова просто придет конец.
Ни один стартап в таких условиях просто не выживет. В таком случае вам уже на запуске нужна целая армия юристов и модераторов. Это полностью уничтожает свободный рынок. Секция 230 должна сохраниться, но я не думаю, что разделение Facebook решит какую-либо проблему. Я думаю, что нам скорее необходимо развивать свободный рынок. MeWe — одна из тысячи, может, и десятка тысяч компаний, которые начали конкурировать с Facebook.
Я слышал, что во время протестов в Гонконге многие местные жители пользовались MeWe, потому что боялись, что Facebook будет шпионить за ними и помогать китайскому правительству. Многие из больших корпораций мечтают попасть на китайский рынок. Как вы на это смотрите?
Facebook настолько велик, что трудно определить, с кем он действительно дружит, кто в него инвестирует и с какими странами он сотрудничает.
MeWe не пытается проникнуть на китайский рынок. Да, мы не Facebook, мы не шпионим за нашими пользователями. К нам не обращаются правительства стран, чтобы заполучить информацию пользователей. А если бы и обращались, мы бы не стали ее предоставлять, если только пользователь не нарушает закон. В противном случае шансов нет.
"В руках у хакеров": названы главные признаки взломанного смартфона
16.11.2021, 12:37 166883
Фото: Известия
Эксперты по кибербезопасности назвали главные признаки, указывающие на взлом смартфонов и других гаджетов. К ним отнесли любую подозрительную активность, сбои в работе приложений или быструю разрядку батареи. Кроме того, со счета владельца могут начать пропадать деньги. Чем опасен взлом смартфона и что делать в таком случае, выясняли "Известия".
Признаки взлома смартфона
Эксперты назвали признаки, указывающие на взлом смартфонов и других гаджетов. К ним отнесли нестандартное поведение устройства: например, внезапное включение экрана, когда телефон или планшет никто не трогал.
Управляющий RTM Group Евгений Царев в беседе с "Известиями" посоветовал обращать внимание на появление приложений, которые вы не устанавливали, рост сетевого трафика и проблемы с учетными записями (например, постоянные запросы пароля или даже его исчезновение).
О наличии вредоносного кода могут сигнализировать и навязчивые баннеры, которые отображаются не внутри приложений, а уже на системном экране. Или когда незнакомая вам программа станет запрашивать дополнительные разрешения на доступ к геолокации, контактам и других персональным данным", - добавил старший разработчик программных продуктов для мобильных технологий Давид Григорян.
В свою очередь, директор по ИТ компании Oberon Дмитрий Пятунин порекомендовал проверять детализацию сообщений и звонков на наличие записей, к которым вы не имеете отношения, и абонентскую плату за мобильные услуги - в случае взлома она может вырасти. Особого внимания заслуживают уведомления от банковских и других приложений с кодом подтверждения, если вы не являетесь инициатором операции с проверкой кода.
Также к признакам, указывающим на присутствие в гаджете вредоносных программ, может указывать постоянная повышенная загрузка процессора, оперативной памяти, проблемы с сетью, перезагрузки и перегрев устройства, отметил генеральный директор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков.
А вот быстрая разрядка устройства, по словам руководителя отдела продвижения продуктов компании "Код безопасности" Павла Коростелева, не всегда говорит о взломе: возможно, человек просто установил и запустил на смартфоне слишком много приложений или произошел технический сбой цепи питания.
Кто и зачем взламывает гаджеты
По словам Дмитрия Пятунина, существуют два основных способа взлома гаджетов. Самый простой из них - непосредственный доступ к устройству.
Например, если человек оставил телефон на работе или в недобросовестном сервисном центре", - объяснил эксперт "Известиям". С помощью прямого подключения можно подменить загрузчик телефона и получить права доступа с целью установки программного обеспечения агента, выполняющего запись экрана смартфона, ввода текста, контроля трафика или удаленного управления.
Второй распространенный способ - это внедрение вредоносного кода в приложения, распространяемые вне официальных магазинов. Разработчик предлагает пользователю перейти по ссылке, скачать файл APK и дать разрешения, нужные "для установки приложения", в настройках безопасности. Они не проходят проверку на зараженные закладки и могут содержать вредоносный код.
Также кибермошенники могут отправить человеку письмо или сообщение со ссылкой на специально подготовленный портал, где ему предложат ввести персональные или платежные данные", - добавил Павел Коростелев. - Как правило, фишинговые сайты имитируют ресурсы государственных органов, банков, торговых сетей и так далее. На них размещается заманчивое предложение, которое сулит хорошую выгоду.
По словам Дениса Бурлакова, чаще всего целью злоумышленников становятся пароли от учетных записей в соцсетях, банковских приложениях, электронной почте, любые личные данные, которые могут помочь получить доступ к деньгам пользователя.
Также хакерам могут быть интересны фото, видео или переписки - особенно если хозяин смартфона является публичной личностью.
Чем опасен взлом смартфона
Прежде всего взлом смартфона грозит владельцу потерей денег и личных данных. В случае получения контроля над устройством преступники могут совершать международные звонки, получить доступ к финансовым операциям в банковском приложении или воспользоваться гаджетом с целью мошенничества, отметил Дмитрий Пятунин.
Потому владельцам смартфонов нужно соблюдать простые правила для их защиты. Например, при сдаче аппарата в сервис следует вынуть из него SIM-карту, сделать резервную копию и сбросить телефон к заводским настройкам.
После возвращения смартфона важно проверить наличие кода доступа - если он сброшен, необходимо сбросить телефон к заводским настройкам повторно", - посоветовал эксперт.
Также он призвал не устанавливать неизвестные приложения из файлов APK, размещенных по ссылкам, и обращать внимание на запрашиваемые разрешения - не всегда стоит соглашаться на все.
Не используйте один пароль для множества сервисов (Wi-Fi, социальная сеть, электронная почта и учетная запись магазина приложений). Взлом одного сервиса подвергнет опасности остальные", - подчеркнул собеседник "Известий".
В свою очередь, Павел Коростелев порекомендовал установить на смартфон пароль, регулярно обновлять установленные приложения и операционную систему, пользоваться только официальным магазином приложений. Также следует помнить о простых правилах кибергигиены: не переходить по ссылкам из сообщений и писем, даже если они присланы знакомыми, и не оставлять платежные данные на подозрительных сайтах.
В завершение эксперты посоветовали владельцам устройств на базе Android обязательно использовать антивирусные приложения, а iOS - не дублировать важную информацию в облачных порталах (iCloud).
Эти рекомендации помогут человеку обезопасить свое мобильное устройство. Но более надежным способом станет использование двух смартфонов: один для важных и финансовых целей (государственные услуги, мобильный банкинг, корпоративная почта), а второй для действий, связанных с развлечениями (игры, онлайн-кинотеатр, торренты). Так вы наверняка сможете защитить свои данные", - резюмировал генеральный директор компании "БСС-Безопасность" Виктор Гулевич.
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