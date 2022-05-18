В Китае разрабатывают гиперзвуковую ракету, поражающую движущиеся машины

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" Лента.ру " узнала у создателя MeWe (американская "альтернативная" социальная сеть) Марка Вайнштейна, как соцсети вредят человечеству, в чем опасность Facebook и Google и какое будущее нас ждет.





Почему вы считаете, что с Facebook что-то не так?

Вайнштейн: Facebook на самом деле — не соцсеть. Это компания по сбору данных. Facebook уже не исправить, это огромная горилла, которая манипулирует всем миром.

В Facebook зарегистрированы 3,14 миллиарда человек. Это половина населения Земли. Многие из них узнают новости только из Facebook. Получается, половина планеты читает то, что эта соцсеть для них отбирает. При этом единственная мотивация Facebook — манипулировать эмоциями людей для того, чтобы те были максимально вовлечены. Потому что это именно то, на чем Facebook зарабатывает деньги.

Такая мотивация абсолютно противоречит и интересам человечества, и идеям традиционного капитализма. Традиционный капитализм мотивирует людей на создание хорошего продукта, которым пользуются живые люди. Бизнесмены и предприниматели должны радовать клиентов, обслуживать их, принимать их такими, какие они есть. Потому что именно клиенты — это источник заработка. Пользователи Facebook думают, что они клиенты, но это не так. Рекламодатели, маркетологи, правительства и политики — вот кто реальные клиенты Facebook.





Пользователи — это товар, который продается. Вы можете заплатить Facebook, я могу, правительство любой страны может это сделать. Мы знаем, какие гнусные организации есть у Facebook среди клиентов. Каждый может заплатить этой соцсети, чтобы старгетировать на любого человека что угодно. Например, подтолкнуть к покупке вещи, которая нам вообще не нужна или даже может навредить нам. В этом вся суть Facebook.

Вы хотите сказать, что так называемый "капитализм слежки" неэтичен по сравнению с традиционным?

Абсолютно верно! Я не рассматриваю капитализм с точки зрения этики. Я рассматриваю капитализм как экономическую модель, которая вдохновляет свободных людей на зарабатывание денег. Они думают, как быть предпринимателем, как начать свой бизнес, как обеспечить свою семью. Все это побуждает в людях лучшее.

Но, естественно, от бизнесменов ожидают этичного поведения по отношению к своим клиентам. Кроме того, есть законы, постановления и прочие регулирующие механизмы. Они очень важны. Этика подталкивает нас делать жизнь людей лучше.

Многие верят в этичный капитализм: один из моих консультантов, Радж Сисодиа, сооснователь движения "Сознательный капитализм". Другой мой консультант, сэр Тим Бернерс-Ли, джентльмен, который изобрел всемирную паутину.

Потому что традиционный капитализм действительно прекрасен. Радуйте своих клиентов, заботьтесь о них, и они отплатят вам за это. Проблема Facebook заключается в том, что их клиенты — рекламодатели, маркетологи, политики, правительства — хотят манипулировать людьми, их сознанием, мнением, толкать их на необдуманные покупки. Когда дело доходит до информации, капитализм терпит крах.





Объясните с точки зрения пользователя соцсети: что плохого в использовании его личных данных? Чего ему бояться, если данные украдут или используют незаконным способом?

Бояться или не бояться за себя должен не пользователь, а все человечество. Вот что происходит: Facebook точно знает ваши религиозные предпочтения, финансовое положение, политические взгляды, проблемы со здоровьем, сексуальную ориентацию, множество других вещей. Он контролирует эту информацию и доступ к ней. Он может обещать, что не злоупотребляет властью, но мы знаем массу примеров злоупотребления. Поэтому вы действительно в опасности.

Допустим, вы принадлежите к меньшинству в какой-то стране. Правительство решило, что это меньшинство ему не нравится. Они могут узнать о вас вообще все. Это опасно для всего мира.

Права на частную жизнь, на свободу слова прописаны в Конституции США. Эти права есть у жителя любой демократической страны. Они гарантируют, что, если вы не нарушаете законы, вас не будут преследовать.

Помните, что в основе демократии лежит свобода на свое, пусть даже отличное от другого мнение. Фактически это право не соглашаться, не опасаясь преследований. Но сейчас существует целая экономическая система, которая живет за счет личных данных, и целые правительства имеют к ним доступ. Они могут манипулировать мнениями неугодных людей, подавлять их и даже вредить.

Процветающие демократии хороши потому, что люди могут позволить себе выражаться свободно. К примеру, в соцсети MeWe, которую я основал, очень строгие правила. В ней нельзя подстрекать к ненависти, насилию или запугивать. Но я как гендиректор социальной сети не имею права решать, чье мнение неправильное, даже если оно отличается от моего. Это абсурд. Но другие социальные сети делают это.





Возможность с помощью рекламных инструментов дотягиваться до большого количества людей — это плохо?

Мы все понимаем, что даже в демократических странах на выборах кандидаты покупают рекламу везде, где только можно. Но здесь мы имеем дело с другим: любой может купить место в личной ленте новостей пользователя и вклиниться со своим мнением. У Facebook есть тысячи аналитиков данных и психологов, которые могут помочь убедить людей перейти на вашу сторону. С их помощью можно дотянуться до людей, которые крайне уязвимы. Можно повлиять и на 14-летних подростков, склонных к самоубийству. Это хорошо задокументировано, что Facebook позволяет совершать такие вещи.

В соцсетях мы окружены тоннами фальшивых новостей и теорий заговора. Как мы пришли к этому?

Нас сбили с курса именно соцсети.

В конце 90-х годов я работал с компаниями, которые первыми в мире создавали социальные сети. Все их идеи были сосредоточены на том, чтобы подарить человечеству инструмент для общения. По той же причине сэр Тим Бернерс-Ли изобрел интернет: чтобы ученые, а позднее и все остальные люди были на связи. Чтобы мы могли обмениваться идеями по всему миру и общаться с семьей и друзьями, где бы мы ни находились. Мы все перемещаемся, живем в разных местах. Это воодушевляет, это прекрасно, это интересно.

Но произошло то, что произошло: возникла бизнес-модель "капитализма слежки". Facebook понял, что может зарабатывать кучу денег на пользователях, манипулировать их мыслями, подталкивать к покупкам. А за ним последовал весь мир. И Google, и Instagram, который принадлежит Facebook. Теперь WhatsApp.

Если вы пользуетесь WhatsApp, который когда-то был "приложением с защищенным шифрованием", то знайте, что это миф: вы отдаете личные данные в Facebook.

Мы живем в той реальности, где платформы продают доступ к мозгу людей. Вы можете заплатить Facebook или Google, чтобы продвинуть заведомо ложный контент. И поэтому мы потеряли из виду факты. Теперь людям очень трудно различать, что правда, а что вымысел. Это огромная проблема.

Сэр Тим Бернерс-Ли и другие специалисты работают над этими проблемами. Существуют сайты, которые проверяют достоверность фактов без оглядки на политические взгляды. Людям необходимо развивать критическое мышление. Если вами манипулируют, то никакой свободы мысли или свободы слова у вас просто не может быть.





Раньше мы учили критически мыслить детей. Теперь мы должны учить этому и взрослых. Мы снова вернулись во времена Дикого Запада. Кто-то сравнивает сегодняшний мир со временем, когда впервые были изобретены печатные станки. Тогда люди могли печатать что угодно и распространять это. И читатели верили всему, что было напечатано. Сейчас это происходит с интернетом.

А что насчет детей? Вы выступаете против запуска Instagram для детей. Почему вы считаете, что это плохая идея?

Вы только представьте, что произойдет. В Facebook зарегистрированы уже более трех миллиардов человек, это половина населения планеты. Facebook уже может манипулировать мыслями и мнениями половины мира. Но Facebook дает возможность зарегистрироваться только тем, кто старше 13 лет. Это, конечно, хорошо. В моей соцсети, MeWe, например, могут регистрироваться люди старше 16 лет. Просто потому что я считаю, что именно с этого возраста можно интегрироваться в соцсети.

Сейчас Facebook запустил нечто под названием Messenger Kids, в котором могут регистрироваться дети от 6 до 12 лет. Это просто ужасная идея. Вы ужасная компания, если думаете, что заманивать детей в соцсети — это нормально. Facebook заманивает детей в мессенджер, чтобы они, повзрослев, автоматически регистрировались в Facebook и оставались в соцсети навсегда. Соцсеть может изучать маленьких детей, выяснять их интересы и желания. А как только ребенок дорастет до регистрации в Facebook, соцсеть уже будет знать, как манипулировать его мыслями. А теперь они придумали еще и Instagram для детей.

Мир должен очнуться. Люди просто не могут этого не видеть! Это угроза глобального масштаба.

В США активно обсуждают разделение крупнейших IT-корпораций. Будет ли это эффективно в долгосрочной перспективе?

Дело вот в чем. Разделение Facebook приведет к появлению множества Facebook. Так почему бы не оставить все как есть? Люди по крайней мере смогут следить за их деятельностью.

Полтора года назад Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов за неправомерное использование данных пользователей и фактически за нарушение соглашения с Федеральной торговой комиссией США. Они могли быть оштрафованы и на два триллиона долларов. Но в этом и заключается сила Facebook, они просто заключили мировое соглашение. Если бы их оштрафовали на два триллиона долларов, они, возможно, задумались бы над своим поведением. Для них нужны более внушительные штрафы. Я не думаю, что разделение Facebook решит проблему.

Нам нужно развивать среду стартапов. Существует секция 230, которая была принята еще в 1995 году. Блестящий законодательный акт. Благодаря ему соцсети не несут ответственности за публикации пользователей. Это единственная возможность для стартапа запустить новый проект. Потому что если вы несете ответственность за все, что публикуют ваши пользователи... Происходят две вещи.





Во-первых, в мире больше никогда не будет существовать приватность. Вы должны шпионить за каждым пользователем каждую секунду, за всем, что он делает. Это абсурд. Во-вторых, свободе слова просто придет конец.

Ни один стартап в таких условиях просто не выживет. В таком случае вам уже на запуске нужна целая армия юристов и модераторов. Это полностью уничтожает свободный рынок. Секция 230 должна сохраниться, но я не думаю, что разделение Facebook решит какую-либо проблему. Я думаю, что нам скорее необходимо развивать свободный рынок. MeWe — одна из тысячи, может, и десятка тысяч компаний, которые начали конкурировать с Facebook.

Я слышал, что во время протестов в Гонконге многие местные жители пользовались MeWe, потому что боялись, что Facebook будет шпионить за ними и помогать китайскому правительству. Многие из больших корпораций мечтают попасть на китайский рынок. Как вы на это смотрите?

Facebook настолько велик, что трудно определить, с кем он действительно дружит, кто в него инвестирует и с какими странами он сотрудничает.

MeWe не пытается проникнуть на китайский рынок. Да, мы не Facebook, мы не шпионим за нашими пользователями. К нам не обращаются правительства стран, чтобы заполучить информацию пользователей. А если бы и обращались, мы бы не стали ее предоставлять, если только пользователь не нарушает закон. В противном случае шансов нет.