02.12.2023, 17:05 2701

Все доступные низкоуглеродные технологии, включая атомную энергетику, должны быть признаны и активно поддерживаться - МАГАТЭ

Все доступные низкоуглеродные технологии, включая атомную энергетику, должны быть признаны и активно поддерживаться - МАГАТЭ
Фото: Depositphotos

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев принял участие в мероприятии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) "Атомная энергетика для достижения углеродной нейтральности" в рамках 28-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае, сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси огласил "Заявление МАГАТЭ по атомной энергетике", которое поддержано почти 50 странами. Страны признают, что все доступные низкоуглеродные технологии, включая атомную энергетику, должны быть признаны и активно поддерживаться.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев отметил, что для Казахстана, обладающего вторыми в мире запасами урановой руды, развитой атомной промышленностью, обладающего безупречной репутацией в части использования мирного атома, развитие ядерной энергетики является перспективным направлением технологического прорыва в экономике. Устойчивое развитие предполагает использование низкоуглеродных решений для покрытия растущего спроса на электроэнергию и обеспечение реализации целей по "чистому нулю" выбросов.

В заявлении подчеркиваются преимущества атомной энергетики, в том числе то, что атомные электростанции не производят вредных выбросов парниковых газов, способствуют энергетической безопасности и стабильности электросетей. Данное мероприятие подчеркнуло решающую роль атомной энергетики как части энергетического баланса.

Такую же инициативу проявляют и США. Сегодня на конференции ООН США будет анонсирована Декларация о трехкратном увеличении атомной энергии в поддержку расширения развития атомной энергетики. Основное обязательство декларации заключается в совместной работе по достижению глобальной цели, чтобы к 2050 году увеличить мощность атомной энергетики в три раза по сравнению с уровнем 2020 года.

Повышение безопасности и надежности производства атомной энергии призвано сыграть ключевую роль в достижении к 2050 году нулевого уровня глобальных выбросов парниковых газов и удержании предельного уровня повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия.

Эта декларация дополняет другие обязательства в отношении экологически чистой энергии на COP28, и признает важность атомной энергетики для надежного производства электроэнергии, декарбонизации и сокращения промышленных секторов, не связанных с производством электроэнергии.

В контексте международных обязательств по борьбе с изменением климата, а также учитывая предстоящий дефицит электроэнергии, Казахстаном также активно предпринимаются шаги, направленные на изучение возможности развития в стране атомной энергетики, что соответствует инициативам, отраженным в заявлении МАГАТЭ и в Декларации о трехкратном увеличении атомной энергии.

"Вовлечение граждан в значимые вопросы страны и их поддержка имеет стратегическое значение для дальнейшего экономического развития", - подчеркивается в сообщении Минэнерго.

Там напомнили, что по поручению президента в Казахстане пройдет общенациональный референдум по вопросу строительства атомной станции. Его дата пока не определена.

Опрос, проведенный агентством КТ, показал: почти 70% респондентов считают, что в Казахстане нужно строить АЭС. При этом 11% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы энергодефицита.

В августе 2023 года в Улкене прошли публичные обсуждения по строительству АЭС.

По мнению начальника отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Сергея Кислицина, от энергодефицита на долгие годы Казахстан спасет АЭС.

"Чем хороша атомная энергетика? Это базовый источник энергии. Всем понятно, что в разные периоды дня и года электроэнергия тратится по-разному. Так вот, базовая электроэнергия - это то, что вырабатывается всегда, постоянно и на которую можно железно рассчитывать", - пояснил в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Todaу ученый.


новости по теме

16.11.2023, 12:45 12051

Китай запустил самый быстрый интернет в мире

Магистральная сеть может передавать данные со скоростью 1,2 терабит
Китай запустил самый быстрый интернет в мире
Фото: Depositphotos
Китай опередил глобальные сроки, запустив первый в мире интернет-сервис нового поколения - более чем в 10 раз быстрее существующих основных маршрутов, на два года опередив прогнозы отрасли, сообщает South China Morning Post.

Магистральная сеть формирует основной маршрут передачи данных между городами, может передавать данные со скоростью 1,2 терабит (1200 гигабит) в секунду между Пекином на севере, Уханем в центральном Китае и Гуанчжоу в южной провинции Гуандун.

Линия, протяженность которой составляет более 3000 километров волоконно-оптических кабелей, была введена в эксплуатацию в июле и официально запущена в понедельник после надежной работы и прохождения всех эксплуатационных испытаний.

Это достижение - результат сотрудничества Университета Цинхуа, China Mobile, Huawei Technologies и корпорации Cernet - опровергает прогнозы экспертов о том, что сверхскоростные сети со скоростью 1 терабит в секунду появятся не ранее 2025 года.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗапускИнтернетКитай
11.11.2023, 15:06 19131

Высокотехнологичный китайский морской порт Циндао

Высокотехнологичный китайский морской порт Циндао
Фото: Скрин с видео
Морской порт Циндао - это порт города Qingdao, провинция Шаньдун, Китай. Он расположен на берегу залива Цзяочжоу на полуострове Шаньдун, на краю Желтого моря, и граничит с Японией и Корейским полуостровом через море. Порт является центром морских перевозок и международной торговли и сотрудничает с 130 странами мира, с более чем 450 портами.


Циндао - это место, где технологии видоизменяют логистику, преобразовывают ее. Автономные "грузовики" с электродвигателями и аккумуляторами перетаскивают контейнеры. Удивительно, но внутри них нет места для водителей, а управление - исключительное дело искусственного интеллекта.

Грузовые платформы ориентируются по подземным электромагнитным датчикам и взаимодействуют друг с другом, соблюдая правила дорожного движения. Они даже умеют предупреждать людей о своем движении.

Координирует все процессы "мозг порта", а операторы вмешиваются только в чрезвычайных ситуациях. Это позволяет снизить затраты на рабочую силу и увеличить производительность порта на 30%.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

22.10.2023, 10:00 31461

Американская компания представила робота-гуманоида

Ожидается, что робот поступит в продажу уже в следующем году
Американская компания представила робота-гуманоида
Фото: figure.ai
Американская компания Figure представила своего робота-гуманоида Figure 01 и впервые публично продемонстрировала, как он ходит, сообщает ixbt.com.

Команда Figure смогла достичь динамичной ходьбы менее чем за год, что, по утверждению компании, является одним из самых быстрых результатов в истории роботов-гуманоидов.

Роботу будет даваться команда о том, как быстро двигаться, а затем он должен сам думать о таких задачах, как баланс, куда поставить ноги и как двигать руками для того, чтобы при движении на него не влияли внешние возмущения или изменения высоты грунта.


Figure получил блестящий металлический корпус. В эту версию робота входит рюкзак для аккумулятора. Руки имеют семь степеней свободы, ноги и ступни - шесть, кисть - шесть. Всего упоминается 41 степень свободы для всех частей робота.

Кисти получили стандартный набор из пяти пальцев, каждый палец состоит из двух фаланг. Стопа и лодыжка представляют собой простую шарнирную платформу.


Отмечается, что отдельно команда Figure разрабатывает манипуляции с руками, кистями и пальцами. Эта разработка продолжается независимо от работы команд по ходьбе/походке, чтобы заставить робота двигаться и ориентироваться.

Ожидается, что робот поступит в продажу уже в следующем году.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СШАдемонстрацииробот
16.10.2023, 08:41 36256

FAST - крупнейший мировой производитель автомобильных трансмиссий

FAST - крупнейший мировой производитель автомобильных трансмиссий
Фото: Кадр с видео
Fast - крупнейший производственный комплекс Китая, осуществляющий выпуск коробок переключения передач и комплектующих для грузовых автомобилей. Изготовление продукции на современном высокотехнологичном оборудовании и многочисленные испытания произведенных агрегатов обеспечивают высокое качество и надежность продукции и соответствие мировым стандартам.


Kazakhstan Today принимает участие в пресс-туре для представителей ведущих СМИ Евразии - 2023 в рамках 10-летия инициативы  "Один пояс - один путь", организованным изданием "Жэньминь жибао".

Газета "Жэньминь жибао" как официальное печатное издание ЦК КПК является газетой с наибольшими тиражами в Китае и в 1992 году была включена ЮНЕСКО в десятку самых известных газет мира. Газета "Жэньминь жибао" была основана 15 июня 1948 года в селе Личжуан уезда Пиншань провинции Хэбэй. ЦК партии придает газете большое значение. Газета "Жэньминь жибао" выпускает 20 страниц новостей каждый день по будням и 8 страниц ежедневно по выходным и праздничным дням. Все страницы напечатаны в цвете, представляя важные новости, комментарии, теории, еженедельники и приложения к газете.

В 2023 году тираж газеты "Жэньминь жибао" составляет 3,56 миллиона экземпляров. Газета "Жэньминь жибао" активно способствует глубокой интеграции традиционных и новых СМИ и превратилась в новый тип основных средств массовой информации с более чем 10 носителями, такими как газеты, журналы, веб-сайты, мобильные приложения, аккаунты WeChat, микроблоги и электронные газетные стенды. Газета "Жэньминь жибао" - это одно из крупнейших интернет-СМИ универсального характера в международной сети. Ее дочерний сайт - "Новости КПК" (cpc.people.com.cn) считается авторитетным сайтом для пропаганды теории и курса коммунистической партии Китая. Мобильное приложение "Жэньминь жибао" (People.cn) занимает лидирующее место по активности пользователей среди приложений ведущих СМИ. Официальный аккаунт "Жэньминь жибао" сохраняет преимущество "№1 СМИ Китая в микроблоге". "Жэньминь жибао" также занимает первое место по масштабу влияния на платформе WeChat и по количеству подписчиков на платформе Douyin. Кроме того, английская версия приложения "Жэньминь жибао" занимает первое место в отношении зарубежных пользователей среди приложений ведущих китайских СМИ.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

05.10.2023, 08:40 43886

В Ухане запустили первую линию подвесного поезда на магнитной подушке

В Ухане запустили первую линию подвесного поезда на магнитной подушке
Фото: Кадр с видео
26 сентября в китайском городе Ухане была введена в эксплуатацию первая в стране линия подвесного поезда на магнитной подушке (маглев). Надземный поезд работает в полностью автоматическом режиме без водителя, а перед пассажирами во время поездки открываются удивительные пейзажи.


Линия, получившая название "Туристическая линия воздушной железной дороги Ухань", расположена в высокотехнологичной зоне города и предназначена для соединения национального лесного парка "Девять пиков" и парка археологических раскопок с гробницами. Длина пути составляет 10,5 километра, есть шесть станций.

Поезда ходят с максимальной скоростью 60 км/ч и могут перевозить до 220 пассажиров. Они полностью автоматизированы и имеют большие окна и прозрачный пол, через которые пассажирам открывается панорамный вид на окрестности.

Общая стоимость проекта составила 2,5 миллиарда юаней, или примерно 341 миллион долларов США.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

08.09.2023, 09:43 61216

В Китае показали новейшие разработки в области искусственного интеллекта

Новейшая технология обеспечивает и безопасность на стройплощадке
В Китае показали новейшие разработки в области искусственного интеллекта
Фото: bigasia.ru
Посетители Китайской международной ярмарки торговли услугами в Пекине увидели 27 ведущих разработок в области технологий, сообщает bigasia.ru.

Одна из них - платформа, созданная на основе искусственного интеллекта, благодаря которой возвести здание можно всего за четыре дня. Новейшая технология обеспечивает и безопасность на стройплощадке.


На ярмарке также представили систему виртуальных спортивных соревнований, с помощью которой велосипедисты могут участвовать в гонке, находясь при этом в разных точках земного шара.

Удивительные разработки в области искусственного интеллекта поразили гостей. К примеру, напитки на ярмарке готовил робот: вкусные смузи и коктейли он делал в считанные секунды.

Фото: bigasia.ru

Китайская международная ярмарка торговли услугами завершилась в Пекине подписанием целого ряда соглашений в различных сферах, среди которых - IT, инвестиции и здравоохранение.
 
04.09.2023, 10:00 65771

Впечатляющее видео со спутника: сборка китайской космической станции Tiangong прямо на орбите

Впечатляющее видео со спутника: сборка китайской космической станции Tiangong прямо на орбите
Фото: 3D-изображение Tiangong на фоне Земли. Иллюстрация: Getty Images / Space
В настоящее время на станции проживает экипаж из трех человек.

Австралийская компания HEO Robotics опубликовала интересный видеоролик, отснятый спутником прямо из космоса. Он наглядно демонстрирует, как Китай построил свою модульную космическую станцию Tiangong (Тяньгун, Небесный дворец), сообщает iXBT.com.

HEO Robotics специализируется как раз на получении изображений за пределами Земли, используя камеры и датчики космических аппаратов для получения изображений объектов на орбите, таких как спутники. 30 августа компания опубликовала ролик, демонстрирующий некоторые из этих возможностей. Отснятые прямо в космосе кадры объединили в один ролик, демонстрирующий шаг за шагом завершение строительства космической станции Tiangong, состоящей из трех модулей.

Используя наши возможности получения изображений вне Земли, мы стали свидетелями того, как история разворачивалась в течение 18 месяцев. Каждый этап, который вы видите, был подтвержден фотографией, сделанной с другого спутника в космосе", - рассказали в компании.



В коротком видеоролике показано, как основной модуль космической станции Tianhe (Тяньхэ), запущенный 29 апреля 2021 года, сначала посещают грузовые корабли Tianzhou (Тяньчжоу) и космический корабль Shenzhou (Шэньчжоу) с экипажем, а затем к комплексу добавляются два экспериментальных модуля, Wentian (Вэньтянь) и Mengtian (Мэнтянь), которые перемещаются, образуя Т-образную форму.

В настоящее время на станции Tiangong проживает экипаж Shenzhou-17 из трех человек. Китай намерен сохранить станцию как минимум в течение десяти лет, допуская потенциальное использование в коммерческих целях.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

24.08.2023, 04:30 72201

Искусственный интеллект может заменить 30 миллионов рабочих мест

Искусственный интеллект может заменить 30 миллионов рабочих мест
Фото: Depositphotos
Новое исследование Международной организации труда (МОТ), опубликованное в понедельник, показывает, что наибольшему риску замены рабочих мест искусственным интеллектом подвержены сотрудники административных служб и женщины, сообщает iXBT.Live.

Согласно исследованию, последствия автоматизации "сильно зависят от пола: доля женщин, потенциально затронутых автоматизацией, выше более чем в два раза".

В высокодоходных странах 7,8% рабочих мест, занимаемых женщинами, могут быть замещены искусственным интеллектом - что, по оценкам МОТ, составляет около 21 миллиона рабочих мест. В то время как у мужчин речь идет о 2,9%, или около 9 миллионов рабочих мест.

www.businessinsider.com

График Международной организации труда о рабочих местах с потенциалом автоматизации

Сотрудники административных служб также сталкиваются с наибольшим риском воздействия ИИ. В исследовании были перечислены такие профессии, как машинистки, консультанты по путешествиям, клерки контакт-центров, банковские кассиры, а также интервьюеры по проведению опросов и маркетинговых исследований. Вся их работа в конечном итоге может быть автоматизирована.

Однако в целом большинство рабочих задач несут минимальный риск замены человека искусственным интеллектом. Например, исследование выявило, что только 4% задач работников сферы обслуживания и продаж подвержены высокому воздействию генеративного ИИ и 18% их задач подвергаются среднему воздействию.

Следовательно, наибольшее влияние этой технологии не будет заключаться в уничтожении рабочих мест, а скорее в потенциальных изменениях их качества. В частности, в интенсивности работы и автономии", - указано в исследовании.


Исследование использовало GPT-4, большую языковую модель, стоящую за ChatGPT, для прогнозирования того, как могут быть автоматизированы рабочие места.

Авторы также отметили, что "социоэкономические последствия ИИ в значительной степени будут зависеть от того, как будет управляться его распространение". Это исследование дополняет ранее проведенные исследования о том, как ИИ может повлиять на рабочие места.

Исследование, проведенное McKinsey в июле, также показало, что генеративный ИИ в долгосрочной перспективе может быть полезен белым воротничкам вместо их замены, в то время как исследование Goldman Sachs в марте выявило, что административный персонал находится в особенном риске от технологий.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату комунальных услуг?

      Архив опросов