Запуск 5G: как изменится связь в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - В Казахстане к концу 2022 года запустят сеть 5G, об этом и о грядущих изменениях сообщили в ходе международного форума "Навстречу цифровому Казахстану" в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Модель CAF является ключевой: "C" означает покрытие, "F" - слияние, а "A" - архитектура. Coverage - "покрытие" - обозначает исследование, как в настоящее время можно расширить возможности подключения в домах и на предприятиях, чтобы удовлетворить новые требования и достичь ценности для бизнеса. Fusion - "слияние" - про то, как в будущем связь может объединиться с облаком и обеспечить цифровизацию. Architecture - "архитектура" - исследует характеристики сетевой архитектуры, необходимые для достижения настоящего и будущего успеха в бизнесе", - пояснил аббревиатуру проекта вице-президент по маркетингу и продажам решений Huawei Technologies Kazakhstan Ма Сяо.
По словам вице-министра МЦРИАП РК Асхата Оразбека, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития планирует обязать застройщиков как минимум для двух операторов предоставить возможность размещения своего оборудования, создавать разводку уже при строительстве жилых помещений.
Цифровая экономика сейчас ускоряется. Согласно оценкам ряда независимых эконометрических исследований увеличение уровня проникновения широкополосного доступа в интернет позволяет увеличить рост ВВП на 1,3%. Высокоскоростной интернет, облачные технологии и "умные" решения позволят совершить прорыв во многих отраслях благодаря их расширенным возможностям. Например, сегодня рынок "умных решений" увеличился на 30%, что может служить основой для цифровой трансформации всех отраслей экономики. Компания Huawei является ведущим в мире поставщиком решений для сверхширокополосного доступа и готова расширять свое сотрудничество на высшем уровне, чтобы создать процветающую отраслевую экосистему и ускорить построение высокотехнологичного мира", - подчеркнул в своей речи Ма Сяо.
Запуск сетей 5G в Казахстане планируется к концу 2022 года в городах республиканского значения (Нур-Султане, Алматы, Шымкенте), в 2023-2025 годах - в областных центрах.
Внедрение сети 5G предоставит казахстанцам:
- фиксированный беспроводной доступ с высокой скоростью передачи данных;
- улучшенный мобильный широкополосный доступ в интернет и новое качество медиасервисов (наиболее востребованным контентом обозначено видео);
- работа в облачных системах;
- AR и VR;
- голографическая связь и тактильный интернет (передача ощущений прикосновений на большие расстояния);
- передача данных с дронов и автомобилей;
- массовый интернет вещей ("умные" здания и города);
- критически важная связь предприятий в секторах, обеспечивающих улучшение и безопасность жизни человека;
- автоматизация производств в различных отраслях.
Хочу обратить внимание, что те задачи, которые поставил перед собой Казахстан, в ретроспективе этих стран смотрятся немного, конечно, заниженными, но мы понимаем при этом, что для того, чтобы это достичь, необходимы большие инвестиции", - подчеркнул вице-президент IDC СНГ Андрей Беклемишев.
Актуальными задачами для МЦРИАП РК выступают строительство волоконно-оптической линии передачи по дну Каспийского моря от Казахстана до Азербайджана для пропуска трафика по направлению Азии - Европа, строительство гипермагистрали Запад - Восток, а также создание центра обработки данных не ниже уровня TIER-III (крайне высокой стандарт надежности оборудования и инфраструктуры) и хранения международного трафика.
В настоящее время целью по скорости интернета к 2025 году Казахстан ставит достижение 10 Мбит в секунду в городе и 5 Мбит в секунду в селе, в то время как для Германии в приоритете достичь скорости в гигабитах для всех граждан, а США вовсе удовлетворены скоростью интернета и не ставят задач.
Согласно данным Министерства цифрового развития, в настоящее время в стране насчитывается 6459 населенных пунктов, в том числе 118 городов и 5214 сельских поселений, обеспеченных услугами широкополосного доступа в интернет с использованием технологий ADSL, FttN, 3G и 4G. Для обеспечения казахстанцев услугами широкополосного доступа в интернет всех населенных пунктов с населением более 250 человек государство разработало программу "250+". К концу 2020 года услугами мобильного широкополосного доступа было охвачено 5332 населенных пункта, что позволило обеспечить широкополосным доступом 99,3% населения страны.
Форум "Навстречу цифровому Казахстану" был призван к совместному определению пути достижения целей для телекоммуникационной отрасли и ускорению развития цифровой экономики Казахстана.