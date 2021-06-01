Два человека погибли в аварии на трассе Нур-Султан - Петропавловск

Фото: 1tulatv.ru

КОКШЕТАУ. 31 мая - Мужчина и женщина погибли в результате ДТП на трассе в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Авария произошла на 138-м километре автодороги Нур-Султан - Петропавловск, недалеко от села Алаколь Буландынского района.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 30-летний водитель автомашины "Volkswagen Polo", двигаясь в направлении Нур-Султана, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с впереди идущей грузовой автомашиной марки "Mercedes Benz", за рулем которой находился 25-летний житель столицы.

После столкновения автомашина "Volkswagen Polo" опрокинулась. В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончались пассажиры автомашины "Volkswagen Polo" - 67-летний мужчина и 56-летняя женщина, оба жители столицы. В Центральную больницу Аккольского района доставлен 4-летний пассажир с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом теменной височной кости слева, ушиб левого плечевого сустава, множественные ссадины лица", - рассказали в полиции.

Полицейские начали досудебное производство по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначена экспертиза.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства