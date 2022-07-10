Отказал двигатель: самолет рейсом Шымкент - Нур-Султан вернулся в аэропорт

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КОКШЕТАУ. 10 ИЮЛЯ - В селе Акадыр Зерендинского района Акмолинской области из-за сильного ветра с порывами до 23 метров в секунду снесло кровлю с восьми частных жилых домов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На данный момент проводятся работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах. Специальной комиссией местных исполнительных органов будет приниматься решение по компенсации ущерба владельцам частных жилых домов, чьи дома пострадали от ветра", - сообщил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Кайрат Касым.

В селах Акадыр, Уялы, Енбек-Бирлик произошел обрыв линий электропередачи, в результате чего прекращена подача электроснабжения 247 абонентов.

По данным пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, площадь ущерба составила 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области напоминает жителям и гостям области о правилах поведения во время урагана:

- заблаговременно регулярно спиливать ветви деревьев и мертвые деревья в саду, чтобы они не упали на дом;

- прочно скрепить с землей все постройки, особенно времянки;

- назначить для всей семьи место встречи на случай, если ураган застигнет членов семьи в разных местах или если дом будет разрушен;

- в случае нахождения вне дома усилить оконные стекла полосками клейкой ленты, укрепленными крест-накрест или звездообразно;

- внесите в дом все предметы и мебель, которые могут быть унесены ветром или водой, собрать скот в наиболее крепком хлеву и оставить там запас корма и воды.



