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Тараз. 14 мая. Kazakhstan Today - В Жамбылской области десятилетняя девочка скончалась от конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), передает Kazakhstan Today.

Погибшая была гражданкой Узбекистана. Инцидент произошел в Байзакском районе. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в центральную больницу. По словам сотрудников местного департамента охраны общественного здоровья, в регион девочка приехала уже заражённая", - пишет портал " Хабар 24 ".

С начала года в области зарегистрирован 481 факт укусов клещами. Специалисты собрали более 38 тыс. экземпляров опасных паразитов. Из них в 109 пробах обнаружили вирус геморрагической лихорадки. Пока случаев заболевания ККГЛ в регионе не зафиксировано.

В прошлом году у нас по области зарегистрировано девять подтвержденных случаев ККГЛ и один летальный исход - это в Сарысуском районе. Пожилой человек поздно обратился, тем более много хронических заболеваний было, спасти его невозможно было", - проинформировал заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Жамбылской области Кумисбек Рахимов.

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