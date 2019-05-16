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В Жамбылской области десятилетняя девочка скончалась от конго-крымской геморрагической лихорадки

14.05.2019, 11:03 7669
В Жамбылской области десятилетняя девочка скончалась от конго-крымской геморрагической лихорадки
Фото: 24.kz
Тараз. 14 мая. Kazakhstan Today - В Жамбылской области десятилетняя девочка скончалась от конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), передает Kazakhstan Today.
 

Погибшая была гражданкой Узбекистана. Инцидент произошел в Байзакском районе. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в центральную больницу. По словам сотрудников местного департамента охраны общественного здоровья, в регион девочка приехала уже заражённая", - пишет портал "Хабар 24". 

 
С начала года в области зарегистрирован 481 факт укусов клещами. Специалисты собрали более 38 тыс. экземпляров опасных паразитов. Из них в 109 пробах обнаружили вирус геморрагической лихорадки. Пока случаев заболевания ККГЛ в регионе не зафиксировано. 
 

В прошлом году у нас по области зарегистрировано девять подтвержденных случаев ККГЛ и один летальный исход - это в Сарысуском районе. Пожилой человек поздно обратился, тем более много хронических заболеваний было, спасти его невозможно было", - проинформировал заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Жамбылской области Кумисбек Рахимов.

 
Напомним, в Казахстане с января по начало сентября 2018 года было зарегистрировано 14 случаев заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой, в том числе семь - в Жамбылской области.
 

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