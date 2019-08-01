Жители Усть-Каменогорска почувствовали подземные толчки

Алматы. 31 июля. Kazakhstan Today - 31 июля в 10.20 в 60 километрах от города Усть-Каменогорска произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщает Национальный центр данных, передает Kazakhstan Today.

Эпицентр землетрясение располагался в 60 километрах к западу от города Усть-Каменогорска. Магнитуда землетрясения - 3,6. Энергетический класс К=8,9.

По информации портала YK-news.kz, некоторые устькаменогорцы, в этот момент находившиеся в высотных зданиях, почувствовали землетрясение.

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