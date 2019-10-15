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Улицу в Алматы залило кипятком из-за прорыва теплотрассы (ВИДЕО)

14.10.2019, 15:17 13204
Улицу в Алматы залило кипятком из-за прорыва теплотрассы (ВИДЕО)
Алматы. 14 октября. Kazakhstan Today - Улицу Бокейханова в Алматы залило кипятком из-за прорыва теплотрассы, передает Kazakhstan Today.
 
Горячей водой оказались подтоплены три автомобиля на углу улицы Бокейханова и проспекта Райымбека, пишет inAlmaty.kz.
 
По сообщению представителей коммунальных служб, прорыв произошел в трубе толщиной 700 миллиметров 1971 года постройки, проходящей по западной стороне улицы Бокейханова, 100-150 метров ниже проспекта Райымбека. Вода температурой 65 градусов залила участок улицы. 

 

Срок эксплуатации таких магистралей 25 лет, она была изношена. Несмотря на это, в этом году она успешно прошла гидравлические испытания. К сожалению, невозможно сразу отремонтировать все изношенные тепловые магистрали, так как для этого нужны огромные финансовые средства, а работы вызовут транспортный коллапс в городе", - прокомментировал официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин.

 
Водой оказались подтоплены три машины. Их владельцы могут обратиться в Алматинские тепловые сети, и при наличии повреждений они получат компенсации в установленном законом порядке. 
 
Горячая вода также попала на одного человека. Его осмотрели медики прибывшей на место скорой помощи, от госпитализации он отказался.
 
Для локализации отправлен персонал Центрального эксплуатационного района и аварийной службы ТОО "АлТС". Для устранения повреждения привлечено 9 единиц техники и 18 человек. У жителей района в течение нескольких часов будет отключена горячая вода, до завершения ремонтных работ.
 

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