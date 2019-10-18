В Нур-Султане произошло смертельное ДТП

Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передает Kazakhstan Today.

17 октября, в 07.05, оператором видеонаблюдения Центра оперативного управления департамента полиции Нур-Султана выявлен факт ДТП по проспекту Туран напротив ТРЦ "Хан Шатыр". Водитель допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась 56-летняя женщина. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК", - сообщила пресс-служба столичной полиции.

По данным ведомства, с начала года в столице зарегистрировано 209 наездов на пешеходов, в результате погибли 10 человек. По вине пешеходов зарегистрировано более 100 ДТП, в которых погибло 6 человек и 108 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Департамент полиции Нур-Султана настоятельно рекомендует пешеходам и водителям строго соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется проезжать нерегулируемый пешеходный переход с повышенным вниманием и быть готовыми к торможению.

Помните, что, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, вы должны, согласно правилам дорожного движения, снизить скорость и остановиться, чтобы пропустить пешеходов. При проезде регулируемого пешеходного перехода, в момент смены сигнала светофора с запрещающего на разрешающий, нужно быть осторожным, так как пешеходы зачастую не успевают завершить переход и перебегают дорогу в самый последний момент. При переходе проезжей части пожилыми людьми или детьми, отнеситесь особенно внимательно, заранее снизив скорость до безопасной, чтобы при необходимости остановиться", - подчеркнули в полиции.

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