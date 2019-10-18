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В результате ДТП в Алматы погибли два человека, семеро пострадали

17.10.2019, 09:02 13447
В результате ДТП в Алматы погибли два человека, семеро пострадали
Фото: 1tulatv.ru
Алматы. 17 октября. Kazakhstan Today - В результате крупного ДТП в Алматы погибли два человека, семеро пострадали, передает Kazakhstan Today.
 
По информации очевидцев, ДТП произошло ночью на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Богенбай батыра
 
Водитель BMW-5 выехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Audi. В результате автомобиль врезался в рекламный щит и дерево.
 
Также во время движения BMW задел автомобили Subaru Forester и Toyota Carina. 
 
Извлекать пострадавших из покореженных автомобилей пришлось с помощью гидравлических инструментов.
 
Подробности ДТП выясняются.
 

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