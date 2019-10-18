В результате ДТП в Алматы погибли два человека, семеро пострадали

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Алматы. 17 октября. Kazakhstan Today - В результате крупного ДТП в Алматы погибли два человека, семеро пострадали, передает Kazakhstan Today.

По информации очевидцев, ДТП произошло ночью на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Богенбай батыра

Водитель BMW-5 выехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Audi. В результате автомобиль врезался в рекламный щит и дерево.

Также во время движения BMW задел автомобили Subaru Forester и Toyota Carina.

Извлекать пострадавших из покореженных автомобилей пришлось с помощью гидравлических инструментов.

Подробности ДТП выясняются.

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