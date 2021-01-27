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В Усть-Каменогорске машина провалилась на месте аварии водопровода

26.01.2021 11908
В Усть-Каменогорске машина провалилась на месте аварии водопровода
Усть-Каменогорск. 26 января. Kazakhstan Today - 26 января в одном из дворов на улице Бурова в Усть-Каменогорске на месте коммунальной аварии провалился автомобиль, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает YK-news.kz, машина провалилась на месте аварии водопровода, построенного в 1976 году. 
 
В данный момент автомобиль убрали с места происшествия. Бригада приступила к производству аварийно-восстановительных работ. 
 

Уже подключили холодное водоснабжение на улице Бурова, без воды остался только дом на улице Бурова, 24",- сообщили в пресс-службе ГКП "Оскемен Водоканал".

 
9 декабря в Кызылординской области найдены тела четырех человек, провалившихся под лед вместе с автомобилем.
 

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