В Усть-Каменогорске машина провалилась на месте аварии водопровода

Усть-Каменогорск. 26 января. Kazakhstan Today - 26 января в одном из дворов на улице Бурова в Усть-Каменогорске на месте коммунальной аварии провалился автомобиль, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , машина провалилась на месте аварии водопровода, построенного в 1976 году.

В данный момент автомобиль убрали с места происшествия. Бригада приступила к производству аварийно-восстановительных работ.

Уже подключили холодное водоснабжение на улице Бурова, без воды остался только дом на улице Бурова, 24",- сообщили в пресс-службе ГКП "Оскемен Водоканал".

9 декабря в Кызылординской области найдены тела четырех человек, провалившихся под лед вместе с автомобилем.

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