Четыре человека утонули в провалившейся под лёд машине в Кызылординской области

Кызылорда. 9 декабря. Kazakhstan Today - В Кызылординской области найдены тела четырех человек, провалившихся под лед вместе с автомобилем, передает Kazakhstan Today.

8 декабря 2020 года в Аральском районе Кызылординской области, в 35 километрах от села Камыстыбас, на озере Камбаш провалился под лед автомобиль марки УАЗ, в салоне которого находилось 7 человек, трое из них спаслись самостоятельно. Спасателями проводились поиски тел четырех утонувших человек 1985, 1981, 1994, 1973 годов рождения, но в связи с наступлением темного времени суток поиски были приостановлены", - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.





Сегодня утром поисковые работы были продолжены. На глубине 7 метров (толщина льда 25 сантиметров) был обнаружен автомобиль УАЗ с телами погибших. В 10.05 минут силами Оперативного спасательного отряда ДЧС тела погибших человек извлечены и переданы сотрудникам полиции.

В поисковых работах были задействованы силы и средства ДЧС, ДП, местных исполнительных органов и родственники (27 человек, 7 единиц техники), уточнил Талгат Уали.

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