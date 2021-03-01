Здание СТО загорелось в Нур-Султане

Нур-Султан. 28 февраля. Kazakhstan Today - Вечером 27 февраля в Нур-Султане, в микрорайоне Коктал-1, загорелось здание станции технического обслуживания, передает Kazakhstan Today.

В результате возгорания произошло обрушение кровли.

Как рассказали в пресс-службе столичного департамента по ЧС, в 20.51 пожарные подразделения выехали на поступивший вызов о возгорании в СТО.

По прибытии было установлено, что горит кровля СТО на площади около 300 квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади около 150 квадратных метров. На месте пожара была организована бесперебойная подача воды.

Задействовано 39 человек личного состава, 10 единиц техники ДЧС Нур-Султана, бригада Центра медицины катастроф в составе трех человек и одной единицы техники", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Пожар был локализован в 22.03.

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