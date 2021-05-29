Житель Нур-Султана пытался покончить с собой

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - Инцидент произошел в жилой многоэтажке по улице Жансугурова. В полицию обратились очевидцы и сообщили, что мужчина грозится выпрыгнуть, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибывшие на место полицейские обнаружили мужчину сидящим на перилах балкона, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана

Полицейские прошли в комнату, в это время в квартире находился его отец, который пытался отговорить сына от прыжка, но мужчина не хотел никого слушать. Полицейские начали с ним беседовать, пытаясь отговорить и выиграть время. Также на место прибыли сотрудники спасательных служб, которые оказали содействие в спасении, оттолкнув его с перил на балкон. Полицейские в этот момент схватили мужчину и оттащили от окна.

Спасенного 33-летнего мужчину передали медикам.

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