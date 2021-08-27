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Житель Нур-Султана пытался спрыгнуть с восьмого этажа из-за того, что его заперли в квартире

26.08.2021 4969
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Житель Нур-Султана пытался спрыгнуть с восьмого этажа из-за того, что его заперли в квартире, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
25 августа в 14:35 на канал "102" в полицию поступило сообщение о том, что на карнизе восьмого этажа стоит мужчина и может сорваться вниз. На место вызова в течение трех минут прибыл наряд полка патрульной полиции ДП Нур-Султана.
 
Через балкон соседей они попали в квартиру, где едва не случилась трагедия. Там один из стражей порядка пытался отвлечь мужчину, а второй контролировал ситуацию этажом ниже. Однако горожанин не реагировал на полицейских. Тогда правоохранители отвлекли его разговором и затащили в квартиру.
 
Позже стало известно, что 23-летний молодой человек поругался со своей сожительницей, которая закрыла его в квартире и ушла. Выпив для храбрости спиртного, парень решил выбраться на улицу через балкон восьмого этажа.
 

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