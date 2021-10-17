На мосту в Семее произошло массовое ДТП из-за гололеда

ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 ОКТЯБРЯ - 87-летняя женщина была доставлена из приюта для пожилых в больницу Петропавловска с пневмонией, переломами бедра, руки и гематомами. Вскоре пенсионерка скончалась, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С множественными гематомами, переломами бедра и руки, а также пневмонией был доставлена в больницу Петропавловска 87-летняя Александра Панкова - постоялица приюта для пожилых. Через пару часов пенсионерка скончалась, сообщает телеканал "Астана ТВ".

Родные уверены, что до полусмерти женщину довели сотрудники приюта.

Мне сказали, вот такая дырка на спине была. Версий много: и у неё было давление 220, она шла и упала. Вторая говорит, что они с бабушкой подрались, та её толкнула и она упала. Третья говорит, что у неё давление 70 было, поэтому она упала. Четвертая говорит, что она просто шла, упала, запнулась. Всё шито-крыто", - рассказала внучка скончавшейся Татьяна Меньщикова.

По словам родственников, в последний раз к Александре Дмитриевне не пустили сестру. Сослались на карантин. Хотя ранее даже при самых жёстких ограничительных мерах свидания старичкам разрешались.

Внучка Татьяна рассказала, что была вынуждена разместить бабушку в данном приюте, поскольку была очень занята работой в ковидном стационаре. Теперь она жалеет о содеянном.

В приюте корреспондентам телеканала отказали в проведении съемки, также отказались дать комментарии о случившемся.

Отмечается, что проверить этот бизнес не могут и контрольно-надзорные органы. Законодательно такие учреждения оформлены как общественные объединения либо как гостиницы.