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В Нур-Султане в многоэтажке произошел пожар, спасено 5 человек

16.11.2019, 20:28 6589
Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане в многоэтажке произошел пожар, спасено 5 человек, передает Kazakhstan Today.
 
"16 ноября, в 13.48, на пульт 101 Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по улице Ауэзова. К моменту прибытия пожарных подразделений в квартире на втором этаже происходило горение бытовой техники и домашних вещей. Первоначальными действиями пожарных из квартиры четвертого этажа с помощью трехколенной лестницы спасено 5 человек, в том числе двое детей", - сообщили в Комитете по ЧС МВД РК. 
 
Принятыми мерами пожар локализован в 14.03 и ликвидирован в 14.05. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 17 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники столичного ДЧС. Сотрудники полиции оцепили территорию дома.
 

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