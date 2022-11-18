В Карагандинской области с рельсов сошли 14 грузовых вагонов

Фото: atpress.kz

Атырау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау водитель Toyota Camry насмерть сбил пешехода и повредил четыре припаркованные машины.

ДТП произошло около 9 утра, улице Баймуханова, сообщает AtyrauPress со ссылкой на департамент полиции Атырауской области.

По его данным, 31-летний водитель автомобиль Toyota Camry столкнулся с электрической опорой на обочине, после чего врезался в ограждение строящегося здания и сбил мужчину, идущего по тротуару. Он также повредил припаркованные автомобили Hyundai Elantra и ВАЗ 2111.

В результате ДТП пешеход погиб на месте. Его личность устанавливается. По факту ведется следствие.