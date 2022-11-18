В Карагандинской области с рельсов сошли 14 грузовых вагонов

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Караганда. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 17 ноября, в 06.15 на перегоне Карабас Карагандинской области с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда, сообщили в пресс-службе АО НК "Казахстан темiр жолы".
По информации компании, в результате инцидента никто не пострадал.
На участке временно приостановлено движение пассажирских и грузовых поездов.
По предварительным данным, сход произошел из-за неисправности вагонов, принадлежащих частным собственникам.
Для расследования обстоятельств случившегося в АО «НК «КТЖ» создана специальная комиссия. Для ликвидации последствий задействованы три восстановительных поезда станций Караганда, Жанаарка, Астана", - сказано в сообщении нацкомпании.