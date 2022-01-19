165 полицейских машин повреждено в результате беспорядков в Алматы

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АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - В результате беспорядков наиболее пострадал Алмалинский район. Большой урон также нанесен Ауэзовскому и Бостандыкскому районам. Об этом сообщил в ходе заседания городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения Алматы заместитель акима города Ильяс Усеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алмалинском районе пострадали семь продовольственных магазинов на сумму 13,7 млн тенге, 284 непродовольственных - на 8336 млн, два оружейных магазина - на 5150 млн, 15 объектов общепита - на 158 млн, 35 ломбардов - на 2625 млн, пять АЗС - на 52,5 млн, 25 финансовых организаций - на 145 млн, 29 объектов крупного бизнеса - на 3965 млн и другие. Всего району причинен урон на сумму порядка 20,4 млрд тенге", - сообщил Усеров.

По его информации, в Ауэзовском районе разгромлены 153 магазина, в их числе один оружейный, девять объектов общепита, 21 АЗС, 11 ломбардов и 10 объектов крупного бизнеса. Общий ущерб оценивается в 20,1 млрд тенге.

Объекты в Бостандыкском районе понесли урон на 17,3 млрд тенге.

По словам Усерова, наименьшие потери отмечены в Наурызбайском районе - 72,5 млн тенге.

Замакима отметил, что работа по сбору данных по пострадавшим объектам продолжается, в том числе с выездом на места. Оценка осуществляется в том числе и на основе информации предпринимателей, то есть без проведения полноценного аудита с привлечением экспертов.

Как известно, в данное время правительство вырабатывает механизм оценки и возмещения ущерба. В этом документе будет регламентирована методика определения суммы возмещения, порядок работы комиссий и оценщиков, а также все другие процедуры", - сказал Усеров.

Подача заявок будет осуществляться через сайт infokazakhstan.kz, администратором которого является НПП "Атамекен". К настоящему моменту сайт технически готов к приему заявок. К заявке предпринимателям следует приложить указанный пакет документов, в том числе уведомление о возбуждении уголовного дела по факту ущерба. Расчеты будут производиться по трем категориям ущерба: недвижимости, движимому имуществу и оборудованию, а также товарам.

В дальнейшем заявки рассмотрит районная комиссия, в состав которой вхоят представители маслихата, акимата, Палаты предпринимателей и общественных объединений. Далее на основе подтверждающих документов и результатов оценки ущерба комиссия будет принимать решение о компенсации.