16 человек погибли в результате взрыва на заводе "Эластик" под Рязанью

УРАЛЬСК. 22 ОКТЯБРЯ - Две недели назад грибники обнаружили в лесу, недалеко от берега Урала, в районе карьеров в Желаево, части человеческого тела, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полиция по сохранившимся останкам и одежде определила, что это останки 58-летней Дины Станько, пропавшей в конце августа. Женщина страдала потерей памяти, сообщает " Уральская неделя ".

Полицейские нашли следы зубов животных на фрагментах ее тела. Судебно-медицинская экспертиза должна установить причину смерти женщины. Родные Дины потребовали генетическую экспертизу - они хотят до конца убедиться, что это ее останки.

Дина Станько вышла из дома 24 августа и пропала. Полиция начала ее розыск 27 августа. Ни на одной записи с камер видеонаблюдения пропавшая женщина не была отслежена.

У Дины Станько осталась дочь 14 лет, которую она воспитывала одна.