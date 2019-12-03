В Забайкальском крае 19 человек погибли в результате падения автобуса в реку

Москва. 2 декабря. Kazakhstan Today - 1 декабря рейсовый автобус упал с моста в замерзшую реку Куэнга, в 60 километрах от Сретенска в Забайкальском крае. В результате 19 человек погибли, 22 пострадали, передает Kazakhstan Today.

Среди жертв двое несовершеннолетних. В МВД подтвердили гибель водителя. По данным МЧС, в автобусе находились 44 человека, включая водителя. При этом глава Сретенского района позднее уточнил, что всего в автобусе находился 41 человек, пишет ТАСС .

Состояние четырех пострадавших в ДТП в Забайкалье оценивалось как тяжелое, одной пациентке сделали операцию.

Все пострадавшие - местные жители. По словам губернатора региона Александра Осипова, опознание погибших еще не завершилось.

Причины происшествия устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Часть пассажиров оказались заблокированными в автобусе, их пришлось деблокировать спасателям МЧС.

Губернатор Забайкальского края объявил 2 декабря днем траура.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Помимо этого, прокуратура Забайкальского края начала проверку. Будет дана оценка действиям как перевозчика, так и местных властей, отвечающих за безопасность на участке дороги. Также проверку проведет Ространснадзор.

Главное управление МЧС по Забайкальскому краю организовало горячую линию в связи с ДТП - 8(3022)356161.

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