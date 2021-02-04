На одном из СТО в Алматы сгорело около 20 автомобилей

Алматы. 3 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы около 20 автомобилей повреждены при пожаре на СТО, передает Kazakhstan Today.

2 февраля, в 21.52, на пульт дежурного ДЧС Алматы поступило сообщение о возгорания СТО по адресу: Бостандыкский район, улица Сатпаева, 139. Пожарные расчеты выехали по высшему рангу вызова. По прибытии на место вызова установлено, что открытым пламенем горит СТО, создалась угроза распространения огня группу гаражей с северной стороны, на АЗС "Ройал Петрол" с южной стороны, а также на припаркованные автомашины на территории СТО", - сообщили в городском ДЧС.

На тушение пожара на СТО были поданы пожарные стволы, автоцистерны, установлены на пожарные гидранты, создано 2 боевых участка тушения пожара.





По предварительным подсчетам от пожара сгорело около 20 автомашин. От теплового воздействия повредились 4 автомобиля. Еще 15 автомашин эвакуированы. Площадь горения составила около 600 квадратных метров. А общая площадь здания - 1300 квадратных метров. Для расчистки подъездных путей были задействованы эвакуаторы Службы спасения 109. Несмотря на опасность взрывов, пожарные тушили огонь с соблюдением техники безопасности. Принятыми мерами, в 23.09 достигнута локализация, в 23.47 пожар ликвидирован на общей площади 600 квадратных метров", - проинформировали в ДЧС.

Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

ДЧС Алматы рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности для СТО, в частности наличия первичных средств пожаротушения, расстановки автомобилей с учетом противопожарных разрывов и наличия буксировочных тросов.





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