Более 4 тысяч голов домашней птицы уничтожат в СКО из-за вспышки птичьего гриппа

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 27 СЕНТЯБРЯ - В Северо-Казахстанской области из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат более 4 тыс. голов домашней птицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сельчане считают птицу здоровой, а ветеринары - опасной. Изымать всю живность решили пока только в селе Якорь и в двух микрорайонах посёлка Бесколь. В этих населённых пунктах расположены крупные птицефабрики, на одной из которых из-за вспышки птичьего гриппа пришлось полностью сжечь поголовье. У пенсионерки Елизаветы Степановны из села Бесколь в сарае только куры. 11 голов. Из-за птичьего гриппа их придётся уничтожить. Хозяева расстроены до слёз", - сообщает корреспондент "Хабар 24".
В 70 дворах посёлка Бесколь решено изъять и уничтожить около 2,5 тысячи пернатых, и не важно - больная это птица или нет. Сельчанам обещают возместить ущерб, однако жители подворий не желают расставаться с живностью. В один из дворов специалисты эпизоотического отряда смогли попасть только вместе с участковым.
Мы растили для дома, какие-то цели у нас были, чтобы зарубить или зарезать. А сейчас уничтожим и что? Потом за этими деньгами ходить? Больше проходишь этих денег, чем получишь. Ветеринары говорят, что, если владельцы подворий будут прятать свою птицу от эпидотряда, им может грозить штраф - свыше 50 тысяч тенге", - рассказывает житель села Бесколь Иван Гусельников.
Руководитель территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Марат Ибраев заявил, что за каждую уничтоженную птицу жителям села заплатят деньги.
По курам яичных пород - 944 тенге, по курам мясных пород - 1346 тенге, индюки - 7614 тенге, гуси - 5321 тенге и утки - 2744 тенге. По этим среднерыночным ценам будет оцениваться возмещение ущерба. Конечно, никто не хочет отдавать свою птицу, но, согласно правилам по борьбе с высокопатогенным гриппом птиц, необходимо изъять всю птицу, которая подлежит уничтожению", - заявил Ибраев.
Изъять домашнюю птицу намерены в селе Якорь. На подмогу даже прибыл восточноказахстанский эпидотряд. В целом из-за вспышки птичьего гриппа в частных подворьях региона погибли свыше 16 тыс. пернатых, и ещё около 4 тыс. голов уничтожат в ближайшие дни.
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Водитель Daewoo Nexia сбил отару овец в СКО
28.09.2021, 14:48 6346
ПЕТРОПАВЛОВСК. 28 СЕНТЯБРЯ - На автодороге Петропавловск - Жезказган, вблизи райцентра Явленка в Северо-Казахстанской области, 24 сентября водитель Daewoo Nexia сбил отару овец, погибло 14 голов скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.
51-летний водитель Daewoo Nexia вместе с 41-летним пассажиром ехал со стороны Петропавловска в сторону района Шал акына. ДТП произошло близ села Явленка, в зоне действия дорожного знака "Перегон скота". В результате наезда погибло 14 голов скота. Водитель и пассажир Daewoo Nexia серьезных травм не получили", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
Как сообщил начальник ОП Есильского района подполковник полиции Ерлик Еслямбеков, медицинское освидетельствование водителя показало, что он был трезв. По факту ДТП собран материал по части 1 статьи 610 (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), дело передано в суд.
В Павлодаре обрушилась кровля в ДЮСШ
28.09.2021, 13:20 12475
ПАВЛОДАР. 28 СЕНТЯБРЯ - В Павлодаре обрушилась кровля в ДЮСШ "Батыр", передает KAZAKHSTAN TODAY.
ЧП произошло сегодня в 10.05. Как рассказал заместитель руководителя регионального управления по развитию туризма и спорта Нурлан Есембаев, обрушение кровли произошло в спортивном зале бокса ДЮСШ "Батыр" по адресу: улица Катаева, 63/1-А.
Пострадавших нет. В зале никого не было. Утром тренировка была, всех детей эвакуировали, когда услышали треск. Было использовано два выхода. В здании находились директор школы и вахтер", - уточнил Нурлан Есембаев.
Известно, что обрушились две плиты перекрытия. По выявлению причин обрушения создана комиссия, в которую вошли сотрудники ДЧС области и ГАСК. Здание введено в эксплуатацию в 1984 году.
До этого оно эксплуатировалось в других целях, точного года постройки мы пока не знаем. Сейчас ждем результатов решения комиссии, чтобы принять решение: либо здание подлежит ремонту, либо отправится под снос. Всего в этой школе боксом и тхэквондо занимаются больше ста детей", - уточнил собеседник.
Сейчас место ЧП оцеплено полицией.
В горах Алматинской области тушат лесной пожар
28.09.2021, 12:58 15823
АЛМАТЫ. 28 СЕНТЯБРЯ - На территории ГНПП "Иле-Алатау" в Аксайском ущелье Карасайского района Алматинской области 26 сентября, в 18.20, произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в ДЧС Алматинской области, по состоянию на 09.30 28 сентября имеются задымления по ущелью. К тушению пожара привлекли вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК, осуществляется облет и сброс воды.
Силами ДЧС сформированы дополнительные группировки из числа сотрудников ближайших районных подразделений, работников местных исполнительных органов. Организован штаб под руководством начальника ДЧС Алматинской области А. Тойчубекова. Для аэровизуального наблюдения направлена оперативная группа с дроном", - проинформировали в ДЧС.
Сообщается, что в ликвидации пожара задействовано 25 сотрудников и семь единиц техники ДЧС Алматинской области, 70 работников и 15 единиц техники Аксайского лесного хозяйства, 50 военнослужащих, 10 работников Казавиалесоохраны.
Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший населенный пункт - село Кыргаулды - находится в отдаленности, в 12 километрах, и садоводческое общество "Радуга" - в восьми километрах", - отметили в областном ДЧС.