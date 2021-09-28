Более 4 тысяч голов домашней птицы уничтожат в СКО из-за вспышки птичьего гриппа

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 27 СЕНТЯБРЯ - В Северо-Казахстанской области из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат более 4 тыс. голов домашней птицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сельчане считают птицу здоровой, а ветеринары - опасной. Изымать всю живность решили пока только в селе Якорь и в двух микрорайонах посёлка Бесколь. В этих населённых пунктах расположены крупные птицефабрики, на одной из которых из-за вспышки птичьего гриппа пришлось полностью сжечь поголовье. У пенсионерки Елизаветы Степановны из села Бесколь в сарае только куры. 11 голов. Из-за птичьего гриппа их придётся уничтожить. Хозяева расстроены до слёз", - сообщает корреспондент "Хабар 24" .

В 70 дворах посёлка Бесколь решено изъять и уничтожить около 2,5 тысячи пернатых, и не важно - больная это птица или нет. Сельчанам обещают возместить ущерб, однако жители подворий не желают расставаться с живностью. В один из дворов специалисты эпизоотического отряда смогли попасть только вместе с участковым.

Мы растили для дома, какие-то цели у нас были, чтобы зарубить или зарезать. А сейчас уничтожим и что? Потом за этими деньгами ходить? Больше проходишь этих денег, чем получишь. Ветеринары говорят, что, если владельцы подворий будут прятать свою птицу от эпидотряда, им может грозить штраф - свыше 50 тысяч тенге", - рассказывает житель села Бесколь Иван Гусельников.

Руководитель территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Марат Ибраев заявил, что за каждую уничтоженную птицу жителям села заплатят деньги.

По курам яичных пород - 944 тенге, по курам мясных пород - 1346 тенге, индюки - 7614 тенге, гуси - 5321 тенге и утки - 2744 тенге. По этим среднерыночным ценам будет оцениваться возмещение ущерба. Конечно, никто не хочет отдавать свою птицу, но, согласно правилам по борьбе с высокопатогенным гриппом птиц, необходимо изъять всю птицу, которая подлежит уничтожению", - заявил Ибраев.

Изъять домашнюю птицу намерены в селе Якорь. На подмогу даже прибыл восточноказахстанский эпидотряд. В целом из-за вспышки птичьего гриппа в частных подворьях региона погибли свыше 16 тыс. пернатых, и ещё около 4 тыс. голов уничтожат в ближайшие дни.





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