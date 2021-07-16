50 рабочих погибли из-за травм в Карагандинской области

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КАРАГАНДА. 15 ИЮЛЯ - В Карагандинской области за 1,5 года погибли 50 рабочих. Причина - травмы, полученные на рабочем месте, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно статистике, зафиксированы почти 230 фактов получения травм на производстве, из которых 22% или 50 оказались смертельными", - сообщает пресс-служба прокуратуры Карагандинской области.
Состояние законности при расследовании уголовных дел о травматизме (за 2020 год и 6 месяцев 2021 года), а также эффективность работы по их профилактике были рассмотрены на совместном заседании прокуратуры, правоохранительных и других заинтересованных госорганов.
Регион является промышленным, с концентрацией многочисленных предприятий разной направленности, на которых трудится большая часть населения. Поэтому их безопасность является первостепенной задачей работодателей и органов контроля. Обсуждены проблемные вопросы расследования уголовных дел, работа уполномоченных органов. Разработан проект "Безопасный труд", направленный на формирование единой практики привлечения недобросовестных работодателей к установленной законом ответственности и привития культуры нетерпимости к ненадлежащим условиям труда. Одновременно презентованы методические рекомендации по расследованию таких дел, которые уже используются в органах полиции.
Также в регионах с высоким уровнем травматизма планируется создание специальных оперативно-следственных групп, сообщили в ведомстве.
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