В Туркестанской области эвакуировали более 5 тыс. сельчан из-за угрозы подтопления

Туркестан. 2 мая. Kazakhstan Today - В Туркестанской области 450 полицейских участвовали в эвакуации более 5 тыс. жителей сел Махтааральского района из-за угрозы подтопления, передает Kazakhstan Today.

Примерно в 05.00 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища произошел розлив воды и подтопило населенный пункт в Сырдарьинской области Узбекистана. Решением руководства области соседнего государства был произведен сброс в водохранилище. В результате водой наполнились несколько приграничных коллекторов Махтааральского района Туркестанской области, пишет Polisia.kz

Из-за притока воды произошел розлив из коллектора на границе Махтааральского района, создав угрозу подтопления населенных пунктов Женис и Жана Турмыс.

По данному факту акиматом Махтааральского района создан оперативный штаб, и 2 мая, около 01.30, объявлено чрезвычайное положение техногенного характера. Принято решение об эвакуации населения и домашнего скота из поселков Женис, Жана Турмыс и Нурлы Жол. В данное время эвакуировано 5400 жителей.

К эвакуации населения были привлечены 450 сотрудников личного состава Махтааральского, Жетысайского и Сарыагашского РУП и 250 - Национальной гвардии. В 4 школах поселка Мырзакент Махтааральского района подготовлены эвакопункты на 2200 человек.

К настоящему моменту подтоплены два населенных пункта.

Стражами порядка принимаются меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. На место ЧП прибыл начальник департамента полиции Туркестанской области Кайрат Дальбеков.

В КЧС работает республиканский оперативный штаб под руководством председателя КЧС МВД Владимира Беккера. Для оценки сложившейся ситуации в Туркестанскую область вылетели заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сергей Громов и представитель Министерства сельского хозяйства.

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