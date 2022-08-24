В ВКО 5 лет отчим насиловал падчерицу

Фото: Depositphotos
Родные и правозащитники семьи считают, что дело хотят "спустить на тормозах". Ведь предполагаемый насильник до сих пор на свободе, сообщает телеканал "Астана".
Именно тогда моя дочь рассказала бабушке и тете о том, что начиная с 8 лет в течение 5 лет отчим постоянно совершал развратные действия сексуально-насильственного характера, при этом угрожал расправой со мной и с ней, если скажет кому-то. Поэтому она и молчала", - рассказала мама девочки.
По словам матери, дочь даже пыталась свести счеты с жизнью.
Узнав правду, родные подали заявление в полицию. Там девочка подробно раскрыла детали домогательства отчима. Однако подозреваемый все еще на свободе, говорят родные.
Этот отчим даже не признан подозреваемым. Ходит, смеется мне и дочери в лицо, говорит, что не докажешь, ссылаясь на то, что у него есть знакомые", - говорит женщина.
Доказать насилие должна экспертиза, сказала адвокат семьи Айман Умарова. И не важно, сколько прошло времени. Также Умарова рассказала, что правозащитников пытались подкупить.
Это не обязательно должна быть где-то трещина, или еще что-то. Помимо этого еще есть ряд других экспертиз. У нас есть доказательства, когда предлагали подкуп представителя потерпевшей стороны, подкуп адвоката, у нас еще есть иные доказательства. Несмотря на это, они пытаются это дело замять", - сообщила адвокат.
В полиции проинформировали, что ведется следствие и пока оснований на задержание отчима нет.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела, в т.ч. и по закреплению доказательств. В соответствии со статьей 99 УПК РК "участники уголовного процесса имеют право обратиться к лицу, осуществляющему досудебное расследование, с ходатайствами о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений", - сообщили в областном департаменте полиции.
Родные девочки и правозащитники считают, что дело должна взять на контроль Генеральная прокуратура.