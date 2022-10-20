В Семее 8-летняя девочка погибла под колесами автомобиля

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Семей. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 18 октября 22-летний водитель автомашины Lada, следуя по улице Усть-Каменогорской, допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2015 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в департаменте полиции области Абай.
Иные сведения о ходе расследования уголовного дела в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан не подлежат разглашению.