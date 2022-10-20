В Семее 8-летняя девочка погибла под колесами автомобиля

Алматы. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области подвели итоги расследования аварии на предприятии, в результате которого один человек погиб и 5 пострадали. Департаментом Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Алматинской области была создана комиссия по расследованию данной аварии.

В целях определения места возможной утечки, приведшей к детонации и взрыву газовоздушной смеси, 16 сентября 2022 года экспертами аттестованной организации в присутствии представителей ТОО "Polpan Insulation KZ" проведено пневматическое испытание трубопроводов, соединительного рукава линии подачи диметилового эфира. В ходе испытания установлено нарушение уплотнительного соединения фильтра тонкой очистки. Через образовавшуюся неплотность происходил значительный выброс среды в зону экструзионной линии", - сообщили в Комитете промышленной безопасности МЧС РК.

Отмечается, что при последующем демонтаже фильтра тонкой очистки установлено и зафиксировано отсутствие уплотнительного кольца.

После изучения места аварии, опроса очевидцев, анализа фотоматериалов, отснятых комиссией по расследованию, а также согласно экспертному заключению комиссия пришла к следующему: причинами взрыва газовоздушной смеси явилось - образование в рабочей зоне цеха взрывоопасной концентрации диметилового эфира с воздухом вследствие неконтролируемого выброса через уплотнение фильтра тонкой очистки линии подачи ДМЕ к насосам высокого давления и дозаторов (отсутствие уплотнительного кольца). Вероятной причиной детонации могла послужить искра, возникающая при замыкании контактов электрического оборудования управления экструзионной линией, или возникший эффект синтетического электричества, а также разогретая камера экструдера, так как производилась подготовка к пуску в работу", - проинформировали в ведомстве.

По результатам расследования комиссией вынесено заключение и предложено руководству предприятия организовать мероприятия по ликвидации последствия аварии и принять меры по предотвращению и недопущению подобных случаев.

Напомним, 31 августа 2022 года в 10.21 на территории ТОО "Polpan Insulation KZ" ("Полпан изолятор КЗ"), расположенного в Илийском районе в поселке Отеген Батыра, в цехе по изготовлению теплоизоляционных плит при производстве пусконаладочных работ - произошел взрыв (хлопок газовоздушной смеси) с возгоранием обшивки стены (площадь 50 м2) и последующим обрушением кровли стены общей площадью 400 квадратных метров. В результате происшествия один человек погиб и 5 пострадали.