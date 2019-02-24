9-летний мальчик скончался после операции в Актобе

В районной больнице его оперировать отказались, там не было детского хирурга. У мальчика было подозрение на аппендицит, он жаловался на боли в животе. Родители привезли его в город почти за 100 километров сами, скорую им не предоставили. Под утро мальчика прооперировали. Уже после операции он умер, пишет портал "Мой город".
Как? Мы не понимаем. Мы вовремя повезли ребенка. Врачи сказали, что операция прошла хорошо, но после операции через 10 минут мой ребенок умер. О смерти нам сообщили только в 10.15. В больнице не могли найти статкарту ребенка. 16 января утром врачи звонили в Хромтаускую поликлинику, искали сотовый номер родителей, хотя я два номера дала, медсестра их записывала", - написала о случившемся в соцсети мама ребенка Асима.
По информации управления здравоохранения региона, предварительная причина смерти ребенка - анафилактический шок.
В настоящее время работает комиссия, итоги работы будут после получения гистологического исследования. Предварительная причина - поздняя аллергическая реакция - анафилактический шок. По результатам разбора ситуации, сразу после инцидента, врач-анестезиолог отстранён от дачи наркоза до конца расследования, заведующий отделением анестезии и реанимации уволился по собственному желанию. По итогам расследования будут даны ответы, приняты меры, материалы переданы в соответствующие органы, - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным портала, мальчик учился в школе-гимназии №5 Хромтау, был отличником, занимался спортом, на здоровье не жаловался и, по словам родителей, аллергии у него не было.
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