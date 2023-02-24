Из школы Актобе эвакуировали 950 человек

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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 23 февраля 2023 года в 06.37 зарегистрировано землетрясение на территории Таджикистана.





Эпицентр землетрясения расположен в 696 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 16,0. Магнитуда MPV 7,0.





Координаты эпицентра 37,52° с.ш. 73,48° в.д. Глубина 20 км.





Землетрясение ощущалось в Алматы, Шымкенте 2-3 балла по шкале МSК-64.





В 07.35 зарегистрировано еще одно землетрясение, эпицентр которого расположен в 636 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.





Энергетический класс землетрясения 11,8. Магнитуда MPV 5,6. Координаты эпицентра 38.07° с.ш. 73.60° в.д. Глубина 20 км. Сведений об ощутимости нет.





По данным ДЧС Алматы, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная. Звонков на линию "112" и "101" от жителей не поступало. По сообщению ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях деформаций, просадки и образований трещин не выявлено.





Дополнено. 23.02.2023, 08.29





Как сообщили в департаменте по ЧС Алматы, в городе проводятся каскадные тренинги по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях. Более полмиллиона населения за 2,5 месяца обучено действиям при ЧС каскадным методом.





Каскадные тренинги сегодня признаны одними из самых современных методов обучения населения. Суть тренинга проста и эффективна: руководители, прошедшие первый "каскад" обучения в ДЧС Алматы, расскажут от том, чему научились, коллегам в своих организациях и предприятиях, таким образом образуя второй "каскад" передачи информации. Таких "каскадов" может быть множество. В ДЧС уверены, что таким образом получится охватить как можно больше людей и донести до них всю необходимую информацию.





В случае возникновения разрушительного землетрясения в городе будут развернуты 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова. Они предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы. Подробная информация о ППН размещена на карте 2ГИС при вводе в поисковике приложение "пункты пострадавшего населения", а также на официальных сайтах ДЧС Алматы и акимата", - проинформировали в городском ДЧС.





Стоит отметить, департаментом разработаны информационные таблички с QR-кодом, при сканировании смартфоном можно определить маршруты путей эвакуации к ближайшим ППН. В первом полугодии 2023 года планируется размещение табличек на фасадах всех жилых домов (2 и более этажей) мегаполиса (порядка 10 тысяч домов).





В организациях города проведено свыше 3,5 тысячи сейсмотренировок. В общегородской сейсмотренировке было задействовано свыше 600 объектов и 760 тысяч населения Алматы. Кроме того, каскадным методом обучено более полумиллиона населения города.





Исполняющий обязанности начальника департамента по ЧС города Алматы Ерлана Алибеков рассказал о том, что в Алматы действуют 843 сирены и сирено-речевые установки (зона покрытия - 100%), которые информируют население об угрозе возникновения ЧС. Кроме того, в оповещении участвует 671 телеканал и 24 радиоканала "Медиасервера".





В случае разрушительного землетрясения готовы к ликвидации его последствий предусмотрены специальная группировка сил и средств из числа 13 371 человека, а также 4060 единиц техники различного назначения. Дополнительно на ликвидацию крупномасштабного землетрясения в Алматы выдвинутся силы и средства 16 регионов страны и 5 центральных государственных органов в три эшелона.





Кроме того, в случае возникновения крупномасштабной чрезвычайной ситуации население будет эвакуировано в специально созданные пункты. До их местонахождения будет организована эвакуация на спецтранспорте.





Дополнено. 23.02.2023, 08.34





Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК в 08.01 зарегистрировано еще одно землетрясение в 424 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения составил 10,3, магнитуда MPV 4,1. Координаты эпицентра 45.76° с.ш. 80.88° в.д. Глубина 10 км.





В 08.18 зарегистрировано землетрясение в 645 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11.4. Магнитуда MPV 5.7. Координаты эпицентра 38.10° с.ш. 73.23° в.д. Глубина 35 км.





Сведений об их ощутимости нет.



