Костанай. 28 января. Kazakhstan Today - Склад игрушек горел в одном из торговых домов Костаная, из здания эвакуировали более 100 человек, передает Kazakhstan Today.

27 января, в 14.35, на пульт противопожарной службы департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области поступил звонок о загорании 3-этажного торгового дома по адресу: город Костанай, улица Победы, 52-А. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 14.41. На складе игрушек в цокольном этаже здания произошел пожар на площади около 30 квадратных метров", - сообщила пресс-служба ведомства.

До прибытия пожарных администрация торгового дома эвакуировала в безопасное место 116 человек. Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 15.26 и ликвидирован в 16.32.

В тушении пожара участвовали 34 сотрудника и 11 единиц техники ДЧС.

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