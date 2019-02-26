Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - На границе Казахстана и Узбекистана произошло землетрясение магнитудой 4, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 25 февраля 2019 года в 08.33 (25 февраля в 02.33 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

"Эпицентр землетрясения расположен в 688 километрах на запад от Алматы, на границе Казахстана и Узбекистана. Энергетический класс землетрясения - 9,1. Магнитуда MPV - 4,0. Координаты эпицентра: 41,22 градуса северной широты, 69.01 градуса восточной долготы. Глубина - 20 километров", - говорится в сообщении Сейсмологической опытно-методической экспедиции.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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