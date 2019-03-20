Отравление школьников в Шымкенте произошло в результате утечки газа на подстанции

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Отравление школьников в Шымкенте произошло в результате утечки природного газа на подстанции. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает корреспондент агентства.

Данную ситуацию вызвала утечка природного газа на распределительной подстанции, которая находилась на расстоянии 600 метров от школы. Газовая служба Шымкента своевременно устранила утечку газа", - сообщил Бекшин.

При этом он отметил, что после проведения контрольных исследований вредных веществ на территории подстанции и школы не обнаружили.

Также главный санврач сообщил, что всего за медпомощью обратились 45 человек, в том числе 41 школьник и четверо взрослых. Они поступили с симптомами головокружения, тошноты и кратковременной потери сознания. Состояние школьников было оценено как легкой степени тяжести. Им оказали первичную медпомощь и провели детоксикацию, после чего выписали домой.

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