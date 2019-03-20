Отравление школьников в Шымкенте произошло в результате утечки газа на подстанции

Данную ситуацию вызвала утечка природного газа на распределительной подстанции, которая находилась на расстоянии 600 метров от школы. Газовая служба Шымкента своевременно устранила утечку газа", - сообщил Бекшин.
При этом он отметил, что после проведения контрольных исследований вредных веществ на территории подстанции и школы не обнаружили.
Также главный санврач сообщил, что всего за медпомощью обратились 45 человек, в том числе 41 школьник и четверо взрослых. Они поступили с симптомами головокружения, тошноты и кратковременной потери сознания. Состояние школьников было оценено как легкой степени тяжести. Им оказали первичную медпомощь и провели детоксикацию, после чего выписали домой.
Напомним, что в Шымкенте произошло массовое отравление школьников неизвестным газом.
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