В школе Шымкента почти 40 человек обратились за помощью к медикам из-за отравления неизвестным газом

Шымкент. 19 марта. Kazakhstan Today - В средней школе №54 Шымкента 18 марта 39 человек обратились за помощью к медикам из-за отравления газом неизвестного происхождения, передает Kazakhstan Today.

Накануне ученики нескольких классов школы почувствовали недомогание. Неприятный запах чувствовался в помещении и на территории школы, сообщает otyrar.kz

По данным Центра гипербарической оксигенации имени Орынбаева, за медпомощью из-за отравления газом обратились 39 человек, из них 38 в тот же день были отпущены домой, одного оставили под наблюдением врачей.

"Всем оказана медицинская помощь. Сотрудники газовой компании тщательно проверили школу и автономную котельную на предмет утечки природного газа, но ничего не обнаружили. Отравление отмечено у учеников разных классов, а не только одного. Неприятный запах чувствовался в помещении и на территории школы. Состояние детей не вызывает опасения. Некоторых учеников доставили в больницу уже после того, как они пришли домой", - сообщила руководитель управления образования Шымкента Акерке Абылайхан.

На месте работали экстренные службы. Причина и происхождение вещества выясняется.

Специалистами СЭС, ИПЛ произвели отбор воздуха, а также произвели обследование школы, по результатам которого не обнаружили признаков газа или других веществ.

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