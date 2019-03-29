Семьям погибших при крушении вертолета выделят по миллиону тенге

Актау. 28 марта. Kazakhstan Today - По одному миллиону тенге выделит акимат Мангистауской области семьям военнослужащих, погибших при крушении вертолета Ми-8, передает Kazakhstan Today.

Сегодня Ералы Тугжанов посетил семью погибшего пилота Романа Костыгова и выразил свои соболезнования. По его словам, семьям погибших военнослужащих окажут материальную помощь в размере 1 млн тенге, сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Напомним, военный борт вылетел из Актау вчера, в 08.00, и разбился в Кызылординской области вечером. 12 человек из 13 погибших являются военнослужащими авиационной части №30153 Актауского гарнизона.

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