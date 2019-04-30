Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Женщина и четверо детей отравились угарным газом при пожаре в столице, передает Kazakhstan Today.

28 апреля, около 10.00, на пульт 102 Центра оперативного управления департамента полиции поступило сообщение о том, что по улице Кудайбердыулы, 9/6, в квартире произошел пожар. На место пожара с полицейскими прибыли экстренные службы. Было установлено, что в 9-этажном жилом доме горели мебель, потолочное перекрытие и домашние вещи в спальном помещении на общей площади 8 квадратных метров, сообщил сайт столичного акимата со ссылкой на пресс-службу городской полиции.

Пожар был успешно ликвидирован в 10.10. В результате пожара получили отравление угарным газом средней степени тяжести и госпитализированы 31-летняя женщина и четверо несовершеннолетних.

Причина пожара выясняется.

Полицейскими при проверке установлено, что семья проживала в арендованной квартире без регистрации с декабря прошлого года. В отношении владельца квартиры составлен административный протокол за допущение проживания граждан без регистрации (часть 5 статьи 493 КоАП РК)", - говорится в сообщении пресс-службы.

В полиции напомнили, что собственники жилища обязаны прописать в своем жилище лиц, проживающих у них дольше одного месяца. В противном случае им грозит административная ответственность, размер штрафа составляет 25250 тенге, или 10 МРП.

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