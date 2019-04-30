Усть-Каменогорск. 29 апреля. Kazakhstan Today - В результате ДТП в Восточном Казахстане погибли шесть человек, передает Kazakhstan Today.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Семей – Караул, пишет портал YK-news.kz

"47-летний водитель автомобиля марки "Tоyota Corolla" совершил лобовое столкновение с легковушкой. В результате аварии скончались шесть человек, в том числе ребенок 2018 года рождения. Еще восемь человек с различными травмами и ушибами были направлены в медицинское учреждение", - прокомментировала пресс-секретарь начальника департамента полиции ВКО Айгерим Нургазина.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование.

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