Зайсан. 12 июня. Kazakhstan Today - В Зайсане один человек погиб при проведении очистительных работ в канализационном колодце, передает Kazakhstan Today.

"12 июня, в 15.45, в городе Зайсан произошел несчастный случай. Вблизи жилого дома по улице Спамбетова при проведении очистительных работ в канализационном колодце на глубине 2 метров, получили отравление метаном 3 работника КМГП "Зайсан". Отравление граждан произошло в связи с тем, что они производили очистку колодца без индивидуальных средств защиты", - сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС ВКО.

В результате слесарь 1974 года рождения скончался на месте происшествия. Спасатели Зайсанского отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной части 43 извлекли из колодца водителя, 1981 года рождения, которого госпитализировали, и 32-летнего сварщика, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Отравление метаном возникает, если концентрация газа в закрытом помещении составила свыше 30%. Объем кислорода снизился до 20%. Нарушена техника безопасности при осуществлении работ", - пояснили в ведомстве.





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