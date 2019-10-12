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В результате ДТП в Карагандинской области погибли четыре человека

11.10.2019, 11:30 6805
Караганда. 11 октября. Kazakhstan Today - В результате ДТП в Карагандинской области погибли четыре человека, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном департаменте полиции, 10 октября текущего года в 4 километрах от Темиртау на автодороге Караганда - Темиртау 30-летний водитель автомашины ВМW-5281, следуя в направлении Караганды, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет.
 
"В результате ДТП 21-летняя пассажир автомашины ВМW-5281 от полученных травм скончалась на месте, водитель и еще двое пассажиров от полученных травм скончались в Центральной больнице Темиртау, также 21-летний пассажир с различными травмами доставлен в медучреждение", - проинформировали в пресс-службе.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. Назначено соответствующие экспертизы, проводится расследование. 

 

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