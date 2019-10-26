В центре Алматы произошел пожар в строящемся многоэтажном здании

Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - В Алматы, в районе улиц Шевченко - Муканова, произошел пожар в строящемся многоэтажном здании, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, сообщение о возгорании многоэтажного здания на улице Шевченко, угол улицы Муканова, поступило от очевидцев сегодня в 10.59. Силы и средства ДЧС были направлены по повышенному номеру.

По прибытии пожарных расчётов установлено горение обшивки утеплителя в проеме двух строящихся зданий по улице Джамбула, 155, на предварительной площади 300-400 квадратных метров, а также горение облицовочных материалов с 1-го по 8-й этаж. В 11.13 силам и средствам по повышенному номеру вызова объявлен отбой. Принятыми мерами огонь ликвидирован в 11.19", - проинформировали в ведомстве.

В ликвидации пожара были задействованы 41 человек и 12 единиц техники.

Вместе с тем в пресс-службе уточнили, что в настоящее время на месте возгорания наблюдается остаточное тление.

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