Шымкент. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Шымкенте двое детей скончались от пищевого отравления, передает Kazakhstan Today.

На пульт управления оперативных дежурных 3 ноября 2019 года, в 12.23, поступило сообщение о том, что утром в инфекционную больницу поступили мать и трое ее детей с предварительным диагнозом "пищевое отравление", сообщает Otyrar.kz

Семья проживала в многоэтажном доме по улице Алдиярова Енбекшинского района.

Со слов отца семейства, сегодня утром, в 04.42, по данному адресу вызывали скорую помощь, по прибытии медики поставили диагноз "пищевое отравление" (с признаками пищевого отравления, рвота и болями в животе у всех членов семьи) и назначили лечение, утром состояние ухудшилось и в 09.37 вызвали дополнительно скорую медицинскую помощь, которая увезла в инфекционную больницу мать и троих детей.

Из инфекционной больницы по назначению врача в токсикологическое отделение ЦГБО были доставлены мать 1987 года рождения, сын 2018 года рождения и дочь 2008 года рождения. Двоих детей спасти не удалось.

Причина смерти устанавливается, назначена СМЭ. Состояние остальных членов семьи удовлетворительное, сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС города Шымкента.

По факту происшествия выезжали 3 сотрудника департамента по ЧС. После тщательного анализа на месте происшествия фактов отравления угарным газом не зарегистрировано. В доме отопление центральное, центральная газификация отсутствует.

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