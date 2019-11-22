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На стройке в Шымкенте произошло обрушение потолочного перекрытия и стен новостроящегося здания

21.11.2019, 17:11 11071
Шымкент. 21 ноября. Kazakhstan Today - Рабочие из Узбекистана пострадали в результате обрушения потолочного перекрытия и железобетонных стен на стройке в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.
 
"21 ноября, в 15.30, в жилом массиве Сайрам Каратауского района Шымкента по улице Ибрагима ата, произошло обрушение потолочного перекрытия и железобетонных стен новостроящегося здания площадью 1500 квадратных метров. В результате обрушения пострадали 6 рабочих, которых доставили в городскую больницу №3 еще до прибытия сотрудников ДЧС города Шымкента", - сообщили в Комитете по ЧС. 
 
Все рабочие - граждане Республики Узбекистан.
 

На месте происшествия кинологический расчет провел поисковые работы, под завалами жертв и пострадавших нет. К месту ЧП были привлечены 24 сотрудника и 3 единицы техники Службы пожаротушения, ОСО 8 спасателей, 2 единицы техники и 1 кинологический расчет", - отметили в ведомстве.

 

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