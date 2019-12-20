Пять человек погибли при аварии на строительстве метро в Ташкенте

Ташкент. 19 декабря. Kazakhstan Today - Пять человек погибли при аварии на строительстве Юнусабадской линии метро в Ташкенте, передает Kazakhstan Today.

Утром 18 декабря на открытом участке строительной площадки по продлению Юнусабадской линии метро произошел обвал грунта объемом 250 кубометров, пишет "Газета.uz"

По предварительным данным Следственного департамента при МВД Узбекистана, обрушение произошло в результате продолжительного дождя, который смягчил почву рядом с бетонным ограничителем и лотком, сооруженными возле котлована для отвода воды.

В ходе поисково-спасательной операции из почвы были извлечены тела пяти человек. Правительственная комиссия принимает меры по оказанию помощи семьям погибших, сообщает МЧС. Родственники погибших весь день были на месте происшествия.

На данный момент нет официальной информации о том, есть ли другие пострадавшие.

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