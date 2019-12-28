На взлете из аэропорта Алматы у самолета авиакомпании Bek Air возникли проблемы, самолет пропал с радара (ВИДЕО)

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - На взлете из аэропорта Алматы у самолета авиакомпании Bek Air возникли проблемы, самолет пропал с радара, передает Kazakhstan Today.

По предварительной информации, проблемы на взлете из аэропорта Алматы у самолета авиакомпании Bek Air. Борт выполнял рейс z9 2100 в Нур-Султан", - сообщил на своей странице в Facebook блогер Денис Кривошеев.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 07.05, пропал с радара. "На борту 95 пассажиров, 5 членов экипажа", - говорится в сообщении.

Позже Денис Кривошеев сообщил, что самолет потерпел крушение.

"На месте крушения поисково-спасательные работы продолжаются. На месте имеются, предварительно, пострадавших 6 человек из них трое детей, а также 7 трупов", - написал он.













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