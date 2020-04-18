Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - Наказаны участники кортежа, проехавшего через блокпост в Алматы. На период служебной проверки от работы отстранен начальник управления криминальной полиции, сообщили в городском департаменте полиции, передает Kazakhstan Today.

По информации полиции, в ходе мониторинга интернет-пространства выявлен факт нарушения режима чрезвычайного положения, а также правил дорожного движения. По данному факту сотрудниками дорожной полиции Алматы все участники кортежа установлены, задержаны и привлечены к ответственности.

В частности:

- водитель автомобиля Bentley Жанузаков, 1995 года рождения, привлечен к ответственности по статье 476 КоАП РК (Нарушение режима ЧП). Решением суда подвергнут 15 суткам административного ареста;

- пассажир автомобиля автомашины Bentley Асылбеков, 1990 года рождения, привлечен к ответственности по статье 476 КоАП РК (Нарушение режима ЧП). Решением суда подвергнут 15 суткам административного ареста;

- водитель автомобиля Cadillac Жумагулов, 1993 года рождения, привлечен к административной ответственности по статье 476КоАП РК (Нарушение режима ЧП), части 3 статьи 596 КоАП РК (Выезд на полосу встречного движения), части 4 статьи 590 КоАП КР (Управление транспортным средством с подложным государственным регистрационным номерным знаком). Решением суда подвергнут административному аресту сроком на 14 суток;

- пассажир автомобиля Cadillac Канаев, 1990 года рождения привлечен к административной ответственности по статье 476 КоАП РК (Нарушение режима ЧП). Решением суда подвергнут административному аресту сроком на 15 суток;

- водитель автомобиля Mercedes Артыкбаев, 1980 года рождения привлечен к административной ответственности по статье 476КоАП РК (Нарушение режима ЧП), части 3 статьи 596 КоАП РК (Выезд на полосу встречного движения), части 4 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортным средством с подложным государственным регистрационным номерным знаком). Решением суда подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

В отношении еще двух лиц, личности которых установлены, проводятся розыскные мероприятия. Четыре транспортных средства водворены на штрафную стоянку. Параллельно управлением собственной безопасности по факту беспрепятственного проезда данного кортежа через блокпост проводится проверка. Участвовавший в застолье начальник управления криминальной полиции Зиадин Ж. отстранен от работы на период служебной проверки. По данному факту будет дана принципиальная оценка", - сообщил начальник дорожной полиции города Алматы Канат Таймерденов.





Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как молодые люди, нарушая правила дорожного движения, на элитных автомобилях проезжают через блокпосты в Алматы, чтобы попасть на той.





Как сообщалось ранее, Алматы и Нур-Султан с 19 марта закрыты на карантин. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 147 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2,1 млн. По последним данным, в стране подтверждено 1498 случаев заражения коронавирусом, 347 выздоровели, 17 умерли.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства