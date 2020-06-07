Автоцистерна загорелалсь в Атырау, пострадали четыре человека

Атырау. 5 июня. Kazakhstan Today - Автоцистерна сгорела в Атырау, передает Kazakhstan Today.

Рано утром жители города услышали взрыв, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

В ДЧС Атырауской области сообщили, что сообщение о пожаре на заправке поступило в 07.58. Около 09.00 пожар был ликвидирован.

По словам сотрудника ДЧС, произошёл хлопок газовоздушной смеси, а затем взрыв. Пострадали четыре человека. Они были доставлены в больницу. На месте работает оперативно-следственная группа департамента полиции.

Другие подробности выясняются.

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