Отдыхающие на Каспии забросали тюленя камнями

Актау. 7 июля. Kazakhstan Today - В соцсетях появилось видео, где отдыхающие на побережье Каспийского моря забрасывают тюленя камнями, передает Kazakhstan Today.

6 июля 2020 года в Instagram появилось видео, где отдыхающие люди бросают камни по любопытному каспийскому тюленю.

Как видно на видео, тюлень подошёл к людям из любопытства и без намерений напасть на них. Молодой и игривый. В природе тюлени очень любопытные и не опасные. Но каждое дикое животное при нападении на него может показать агрессию.





К сожалению, наши соотечественники доброжелательному зверю ответили диким образом, бросая на него камни", - сообщил в Facebook пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.

Он отметил, что в других странах дельфины, тюлени, моржи и даже акулы спокойно плавают на близком расстоянии с людьми, "и все друг к другу нормально относятся".

Друзья, давайте жить дружно и беречь природу", - призвал Сакен Дилдахмет.

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